Mulhouse : mobilisation et un sursis pour les opposants à la fermeture de la maternité de Thann

Mulhouse, France

Près de 200 personnes opposées à la fermeture de la maternité de Thann, se sont rassemblées ce lundi, en fin d'après-midi, devant l'institut de soins infirmiers de Mulhouse. C'était où ont eu lieu les vœux du groupe hospitalier mais où se tenaient également un conseil de surveillance.

Syndicalistes, personnel de la maternité, mais aussi quelques habitants de Thann disent toujours non à la fermeture programmée de cette maternité de proximité, qui réalise près de 360 accouchements par an.

Espoir pour les opposants à la fermeture des maternités de Thann et Altkirch

L'agence régionale de santé a donné un peu d'espoir aux opposants à la fermeture en prolongeant l'ouverture des services de Thann et d'Altkich au moins jusqu'à la fin de l'année. On l'a appris ce lundi soir, par nos confrères des DNA et de l'Alsace, cela prolonge les discussions sur les fermeture ou non des deux maternités.

Jeanne-Stolz Mawrot, la maire de Husseren Wesserling (bonnet bleu) reste très mobilisée © Radio France - Guillaume Chhum

Jeanne-Stolz Mawrot la maire de Husseren Wesserling, reste très mobilisée contre la fermeture Copier

Si il y avait fermeture à Thann, les futures mères devront accoucher à Mulhouse au pôle mère-enfant. Trop loin pour elles, selon les opposants, plus de vingt minutes à une demi-heure.

Une pétition contre la fermeture a recueillie plus de 10 000 signatures.

Ce week-end, ce sont les opposants à la fermeture de la maternité d'Altkirch qui se sont mobilisés, près d'un millier de personnes se sont rassemblées.