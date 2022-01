Mulhouse : première ville pour les meilleures opportunités de travail et de logement

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Mulhouse a été distinguée pour son attractivité. La cité du Haut-Rhin est en tête des villes qui offrent les meilleures opportunités de travail et d'achats immobilier. C'est le résultat d'une étude menée par Météojob et Meilleurtaux, elle a été dévoilée en exclusivité ce mardi 4 décembre, par nos confrères du Parisien.

Mulhouse attractive pour le logement et l'emploi

Comme en octobre 2020, date de cette première étude, Mulhouse garde la pôle position devant Orléans et Dijon. En clair, cela veut dire qu'à la mi-octobre 2021 Mulhouse offre 6,29 CDI pour 100 actifs et pour 150.000 euros vous obtenez un logement de 83 mètres carrés.

Côté emploi pourtant, il y a des offres et peu de candidats en face. "Nous avons des difficultés à proposer nos candidats sur toutes nos offres. Tous les secteurs recrutent aujourd'hui, l'industrie, les métiers de bouche, les commerces et l'automobile dans le secteur de Mulhouse. Si on pouvait avoir plus de personnes qui s'installent ce serait très bien," constate Julien Gassert, le directeur de Crit'Intérim à Mulhouse.

La mairie va chercher à attirer plus d'habitants et leur faciliter l'installation

Ce classement permet à la municipalité de souligner le dynamisme de la ville. La maire Michèle Lutz va réfléchir à faciliter l'installation de nouveaux habitants.

" Il faut créer une structure d'accompagnement pour faciliter la recherche d'un logement, la recherche d'une école ou la recherche de loisirs. Il est légitime que la collectivité soit là auprès des personnes qui souhaitent faire un bout de chemin à Mulhouse," explique Michèle Lutz.

Le recensement de l'INSEE relevait que la ville de Mulhouse avait perdu des habitants -0,6% par rapport à 2016. Le revenu médian des ménages de Mulhouse reste toutefois inférieur à la moyenne nationale avec + de 20.000 euros par an. Le taux de chômage est de 9,3% contre un peu plus de 8% en France.

Dans ce classement, on retrouve Strasbourg à la 24e place.

