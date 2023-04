Mulhouse se classe parmi les 10 villes françaises les plus agréables pour les chiens

C'est une bonne surprise et la décision n'a pas été prise à la va-vite. Pour figurer dans ce palmarès, la municipalité de Mulhouse a dû répondre à un questionnaire d’une vingtaine de pages, de nombreux critères étaient étudiés. Combien de parc sont-ils accessibles aux chiens en laisse ? Le nombre de distributeur de sac à crottes ou encore l’accessibilité aux transports en commun avec un petit chien, par exemple. Mulhouse est arrivée à la 7e place du classement, devant Strasbourg, qui se place en 9e position et loin derrière Lille qui trône à la première place.

"Je ne m'y attendais pas mais c'est une bonne nouvelle", a réagit un habitant du centre-ville qui promenait son berger australien âgé de 9 ans, Geko, "je mets ça en parallèle avec le fait qu'il fait bon vivre ici, on peut balader son chien, c'est un ensemble plutôt sympa", renchérit le Mulhousien, "on cherche à que qu'il puisse nous accompagner partout, les espaces verts on en a besoin pour nous et on en profite pour nos chiens".

"Quand on a un chien, on est un peu responsabilisé mais il y aura toujours des abrutis"

Mais tous ne sont pas du même avis. Pour Natal, retraité et maître d'une petite chienne appelée Bounty, il reste des efforts à fournir par la ville : "il y a des soucis, on ne peut pas aller partout avec les chiens". Les problèmes peuvent également parfois venir des maîtres, selon le maître de Geko : "il faut faire attention, ramasser pour qu'il n'y ait pas de traces après le passage du chien, quand on en a un on est un peu responsabilisé mais il y aura toujours des abrutis qui se baladent et qui laissent leurs chiens faire leurs besoins n'importe où... Il y a autant d'abrutis chez les propriétaires de chiens que chez les autres".

De ce classement, on retient aussi que Strasbourg remonte à la 9e place, après une 34e place qui avait fait polémique l'année dernière. La municipalité n'avait pas renvoyé le questionnaire à temps.