Mulhouse, France

Nids de poule, déjections canines au mauvais endroit, graffitis : à Mulhouse, vous pouvez signaler ces petits désagréments aux services de la ville via votre smartphone. Le service "Allô Proximité", qui existe depuis 2000, se décline désormais sur votre téléphone.

"Allô Proximité " est désormais téléchargeable sur votre smartphone

Avant, pour signaler les incidents et les incivilités dans Mulhouse, vous pouvez le faire via un numéro de téléphone le 03 89 33 78 78 ou une adresse mail : allo-proximite@mulhouse.fr . Désormais, c'est possible, avec votre téléphone portable, en chargeant cette application.

L'application est un nouvel outil explique Thierry Yo-Récham Directeur du pôle environnement et service urbain à la M2A Copier

Vous pouvez géolocaliser l'incivilité, la prendre en photo, faire des commentaires et l'envoyer aux services concernés. Vous pouvez même avoir le suivi de votre demande. Tout cela se fait en quelques clics et en quelques minutes.

L'objectif est que les habitants passent du statut : je râle à je signale. C'est donc plus facile avec cette application, puisque tout le monde a un portable," Thierry Yo-Récham Directeur du pôle environnement et service urbain à la M2A

Le service "Allô Proximité " existe depuis plus de dix ans à Mulhouse. Les services reçoivent déjà 350 appels ou mails par mois. 4 000 signalements ont été enregistrés en 2017. Les problèmes sont en général résolus sous les 48 heures, assure la ville de Mulhouse.