Municipales 2020 à Avignon : le PS appelle à un dialogue avec ses partenaires politiques

Le Parti socialiste n'entend pas perdre Avignon lors des prochaines élections municipales. D'une seule voix, les patrons des groupes PS à l'Assemblée nationale et au Sénat ont appelé au dialogue, avec toutes les forces de gauche, pour permettre la réélection de Cécile Helle en mars 2020.

Valérie Rabault et Patrick Kanner responsables des groupes PS à l'Assemblée Nationale et au Sénat

Avignon, France

"Tous sur le pont !" pour les prochaines échéances électorales, à commencer par les municipales de mars 2020. L'expression, en forme de cap donné aux troupes, est signée Patrick Kanner, le président du groupe des sénateurs socialistes et républicains, aux journées parlementaires PS qui se déroulent jusqu'à vendredi au Palais des Papes à Avignon. Le message est destiné à mobiliser les socialistes et l'ensemble des forces de gauche pour permettre à la maire sortante Cécile Helle, élue en 2014 sous l'étiquette PS, de conserver la ville dans six mois.

"Le dialogue doit s'instaurer localement." Valérie Rabault sénatrice PS

"C'est unsymbole très importantpour nous", souligne Valérie Rabault, présidente du groupe PS et apparentés à l'Assemblée nationale, qui assure : "Il peut y avoir des bisbilles localement, mais il faut absolument qu'un dialogue s'instaure pour que la dynamique de 2014 soit à nouveau victorieuse en 2020". De son côté, Patrick Kanner lance sans détour : "N'ayons pas peur de montrer notre drapeau et de porter un projet politique clair !"

Le message va-t-il être entendu par Cécile Helle, toujours pas candidate officiellement à un second mandat ? Nul doute que le soutien, proposé par le PS, sera évoqué lors du dîner privé avec le patron du PS Olivier Faure et François Hollande prévu ce jeudi soir à Avignon.

"Tous sur le pont"... mais un pont aujourd'hui brisé avec les écologistes et une partie de la gauche à Avignon : le chemin d'une réélection éventuelle s'annonce délicat pour la socialiste Cécile Helle.