Municipales 2020 à Avignon : les écologistes conduiront une "liste d'ouverture"

Dans la capitale du théâtre, la distribution se précise à six mois des élections municipales. Les forces de l'écologie politique et les défenseurs de la cause animale viennent d'annoncer qu'ils présenteront une liste en mars prochain. Elle se veut écologiste, citoyenne et d'ouverture.

Avignon, France

C'est désormais certain : la maire sortante, toujours pas officiellement candidate à un second mandat, affrontera sans doute au premier tour une "liste écologiste citoyenne et d'ouverture." Elle sera portée par sept partis ou mouvements : Europe Écologie-Les Verts, Génération Écologie, Cap 21, l'Alliance écologiste Indépendante, le Parti occitan, le Parti animaliste et le mouvement des Progressistes. "Ce rassemblement est une première", se réjouit Jean-Pierre Cervantès, porte parole d'Europe Écologie-Les Verts et élu d'opposition à la mairie d'Avignon.

Une alliance avec Cécile Helle pas exclue entre les deux tours

Fort du résultat obtenu aux dernières élections européennes, ils se fixent comme objectif de figurer au second tour des municipales ce qui impliquerait de devancer la maire sortante au soir du premier tour. Bien sûr, rien n'est moins certain !

Alors, prudents, ils envisagent un autre scénario et n'écartent pas la possibilité d'une alliance, avec Cécile Helle ou avec le candidat LREM, "en cas de danger venu du Rassemblement national." Histoire de rejouer la partition de 2014 ? " Non, car en 2014 nous étions en pleine confiance et on a déchanté", résument les écologistes, très confiants en leurs chances cette fois-ci.

L'heure est pour l'instant à la construction d'un projet avec tous les habitants qui le souhaiteront "car nous ne sommes ni de droite ni de gauche", affirme Jean-Pierre Cervantès. La composition d'une liste puis la désignation de la tête de liste viendront plus tard.

Les écologistes travailleront à l'élaboration de leur projet le 20 septembre à partir de 19h en mairie d'Avignon. À la même heure et dans une salle à côté, le député LREM Jean-François Césarini, candidat àl'investiture, réunira ses partisans pour dresser le bilan de son action.

Jean-Pierre Cervantès : "s'il y a un danger Rassemblement National, il y aura des alliances"

"Tous les autres se repeignent en vert, pas nous !" assurent les écologistes et défenseurs des animaux qui s'engagent dans la bataille des municipales © Radio France - Daniel