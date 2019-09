Municipales 2020 à Carpentras : un général de corps d'armée se lance dans la bataille

Les élections municipales constituent un terrain d'opération inconnu pour cet habitué des champs de bataille (Kosovo, Sarajevo, Tchad etc.) Après la France, c'est Carpentras qu'il entend désormais "servir" en conduisant sa liste d'union de la droite à la victoire en mars prochain.

Carpentras, France

A 61 ans, Bertrand de La Chesnaie s'est lancé un nouveau défi : conquérir la ville de Carpentras lors des élections municipales de mars prochain. "Personne ne m'a rien demandé, je ne suis le pion de personne" assure cet ancien militaire qui entend aujourd'hui "servir Carpentras après avoir servi la France durant toute ma carrière professionnelle." Bertrand de La Chesnaie se lance donc à la tête d'une "liste de droite, non partisane et d'ouverture. "

Une liste soutenue par le Rassemblement National

Non encarté, l'ancien militaire d'origine bretonne se réjouit cependant du soutien d'Hervé de Lépinau -le candidat FN malheureux en 2014- et de celui du Rassemblement National. Au cœur de sa campagne qu'il engage avec une détermination visible : "l'ordre, le développement économique, la jeunesse et la culture." Son objectif en cas d'élection : "redorer l'image de Carpentras, capitale du Comtat Venaissin."

Il n'y a plus qu'à gagner cette bataille... dans les urnes.

