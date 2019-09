Municipales 2020 à Cavaillon : Bénédicte Auzanot conduira la liste du Rassemblement National

Cavaillon, France

C'est au "Bar de la chance" situé en plein centre ville de Cavaillon que le Rassemblement National a présenté sa tête de liste pour les municipales de l'an prochain. Bénédicte Auzanot, une chance pour le parti de Marine Le Pen ? Oui répondent d'une seule voix Thierry d'Aigremont le délégué départemental du RN et Thibault de la Tocnaye, candidat malheureux en 2014 qui a choisi de prendre un peu de recul cette fois-ci ; "un peu de sang neuf, c'est pas mal après tout" lance celui qui occupera la seconde place sur la liste RN.

L'alternance politique est de notre côté : Thibaut de la Tocnaye

En tout cas, Bénédicte Auzanot veut croire en sa chance et elle s'est fixée comme objectif de terminer en tête au soir du premier tour. Il faut dire que le FN puis le RN restent sur des scores très élevés lors des précédents scrutins : 36.45% au second tour des municipales en 2014 et même 38.8% lors des européennes. La confiance est donc de mise dans l'équipe de la candidate, vauclusienne depuis une dizaine d'années, cavaillonnaise depuis fin 2018 et conseillère municipale à Lauris.

Cette ancienne assistante juridique place au cœur de sa campagne : le développement économique et la re-dynamisation du tissu commercial, la sécurité et l'identité communale. "Je ne veux plus que Cavaillon soit une ville où l'on passe, je veux en faire une ville où l'on reste" explique la candidate qui promet de composer "une liste d'ouverture." Elle annonce la sortie prochaine d'un tract-sondage pour se mettre à l'écoute des préoccupations des cavaillonnais.

