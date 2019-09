Municipales 2020 à Orange : le candidat Xavier Magnin souhaite pietonniser le centre ville

Orange, France

La campagne électorale en vue des élections municipales est lancée à Orange même si tous les candidats ne sont pas encore connus. Une certitude, la bataille s'annonce rude entre deux d'entre eux, au moins : le maire sortant Ligue du Sud Jacques Bompard (76 ans) et son ancien collaborateur Xavier Magnin (52 ans) tête de liste Orange Avenir, soutenue par le Rassemblement National et par la Droite Populaire. D'une phrase Xavier Magnin donne le ton en parlant de son adversaire : _"_il n'y a plus de pilote dans l'avion sinon, il est ivre !" Un dossier symbolise à ses yeux le retard pris par la ville d'Orange ces dernières années : celui de l'animation et de l'attractivité de la ville. Pour Xavier Magnin "Jacques Bompard tue le centre ville."

Il faut repenser complètement la circulation.

Le candidat et ses colistiers Yannick Cuer et Gilles Vivien proposent de mettre en place une "politique d'animation globale et ambitieuse" (travail avec les élèves du conservatoire, création d'un pôle culturel dédié au numérique, aux arts visuels et plastiques, son et lumière pour tous sur le mur du Théâtre Antique etc.) Xavier Magnin propose également de "repenser complètement la circulation dans et autour du centre ville" dans le but de relancer l'attractivité d'Orange. La piétonnisation qu'il souhaite s'accompagnerait de créations de parkings en périphérie, d'une zone bleue et de la réalisation d'une promenade le long de la Meyne. Pour lui "le centre ville est une galerie à ciel ouvert" qu'il faut rendre aux habitants et aux touristes. A Orange c'est sûr, la campagne des idées est lancée.

