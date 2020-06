Municipales 2020 : des stands sur les marchés et dans les gares pour faire sa procuration en Moselle

A quelques mètres des vendeurs de fruits et légumes du marché de Thionville, ce mardi, Florence et Patrick prennent place sous une tente blanche. Face à eux, deux policiers et deux procurations à remplir. Ils n'iront pas voter dimanche car ils prennent quelques jours de vacances : "Nous avons découvert ce dispositif sur le site internet de la préfecture de la Moselle. C'est très pratique, c'est rapide, et on fait beaucoup moins la queue qu'au commissariat. C'est très facile".

Un exercice inhabituel, même exceptionnel

Une solution plus simple pour les électeurs explique le commissaire central de Thionville, Nicolas Hoarau : "C'est un exercice inhabituel, qui est même exceptionnel, mais il s'inscrit aussi dans la continuité d'un événement exceptionnel, celui de la crise sanitaire. En pratique, tout est fait en bonne intelligence avec les municipalités. Plusieurs sites ont été choisis, des marchés, des grandes surfaces, des gares. Tout a été fait pour que ce soit fait de manière simple et fluide." Autre nouveauté cette année, le mandataire peut avoir deux procurations contre une en temps normal.

Des procurations à domicile

Pour favoriser la participation électorale, il est possible pour les électeurs qui ne peuvent pas se déplacer de demander à ce qu'une personne habilitée à enregistrer une procuration se déplace à domicile. Il faut pour cela envoyer un mail à l'adresse suivante : police57-procuration@interieur.gouv.fr ; en précisant la raison de l'impossibilité de se déplacer.

Pour retrouver toutes les permanences des stands de procuration : c'est ici.