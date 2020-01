Le maire socialiste de Nontron Pascal Bourdeau a annoncé qu'il ne briguera pas de second mandat. Il se dit fatigué par ce mandat très exigeant

Municipales 2020 en Dordogne : le maire de Nontron annonce qu'il ne brigue pas de second mandat

Nontron, France

Au fil des semaines la liste s'allonge des maires qui ont décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections. Certains l'ont annoncé depuis longtemps (comme Jean-Pierre-Roussarie à Coulounieix-Chamiers ou Daniel Garrigue à Bergerac).

D'autres viennent de le faire comme Pascal Bourdeau à Nontron. Le maire socialiste n'a pourtant effectué qu'un seul mandat (après un mandat dans l'opposition) et à 59 ans ce n'est pas pour lui une question d'âge ni de retraite politique (puisqu'il reste vice-président du Conseil départemental).

Mais Pascal Bourdeau avoue une grosse fatigue. Difficile d'être maire de Nontron dit-il.

"C'est plus usant à Nontron plu spécifiquement qu'ailleurs parce que la situation que j'ai trouvée était catastrophique au niveau des finances et des infrastructures. Situation difficile aussi à cause de la fracture territoriale, c'est vraiment très compliqué" explique Pascal Bourdeau