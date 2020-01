Municipales 2020 : France Bleu Béarn bat la campagne à Lourdes

Direction le bar Le Cantegril à Lourdes (Hautes-Pyrénées), ce lundi 20 janvier, pour France Bleu Béarn et Bigorre bat la campagne. Une rencontre au plus près des citoyens pour mieux connaître les enjeux de la cité mariale pour les six années à venir.

Lourdes, France

Direction la cité mariale pour la suite de France Bleu bat la campagne. Jusqu'au premier tour des élections municipales, votre radio vous donne la parole pour parler des enjeux de cette élection locale et de votre commune pour les six prochaines années. A Lourdes, c'est au bar Le Cantegril, à deux pas des Halles de Lourdes, que l'équipe de France Bleu Béarn et Bigorre s'est installée.

Lourdes qui vit au rythme de son coeur religieux, avec la ville basse tournée autour des pèlerins, du Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, ses hôtels et ses commerces spécialisés. Et la ville haute, coeur historique de la cité, entre bâtiments publics et centre-ville en difficulté. Confrontée à une baisse importante de sa démographie, Lourdes doit gérer les difficultés dûes à l'évolution des habitudes des pèlerins, mais aussi la sécurisation du secteur religieux, des déplacements à travers le Pont Peyramale et le parking dans la ville haute.

Pourtant, la deuxième ville des Hautes-Pyrénées ne manque pas d'atout. C'est ce qu'ont constaté Zacharia et son collègue, installés depuis un mois à Lourdes pour le travail. Ils notent, au micro de France Bleu, la qualité de vie dans la cité lourdaise et l'accueil agréable de sa population.

Zacharia parle de la ville de Lourdes Copier

Mais pour David, qui travaille dans l'hôtellerie depuis treize ans, la ville de Lourdes manque d'atout. Et notamment à destination des jeunes, pourtant nombreux avec ses lycées et ses emplois saisonniers.

David parle de la ville de Lourdes Copier

Les enjeux seront grands au cours de cette campagne électorale très active à Lourdes, entre une maire sortante et ses anciens adjoints devenus ses adversaires pour mars prochain.