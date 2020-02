Municipales 2020 : France Bleu en direct d'un café à Belfort pour parler emploi et réindustrialisation

Belfort, France

Alors qu'un plan social est en cours chez General Electric, quel avenir économique envisager pour le Nord Franche Comté ? GE, Alstom, PSA et leurs dizaines de sous-traitants... le Nord Franche-Comté, n'échappe pas la chute de l'emploi industriel. Selon l'INSEE, la taille du marché de l'emploi a reculé de 6,4% entre 2010 et 2015 dans le Nord Franche-Comté. De plus en plus d'actifs se tournent même vers le Haut-Rhin et la Suisse pour trouver du travail. Comment réussir à attirer les entreprises et garder les jeunes sur notre territoire ? Quelles solutions pour le développement industriel du Nord Franche-Comté ?

>>> Ecoutez votre radio en direct en cliquant sur ce player

Vos réactions sur Facebook et au 03.84.22.82.82

France Bleu Belfort Montbéliard vous donne la parole. Votre radio vous propose une matinale spéciale ce mardi 18 février 2020 de 6h à 9h, en direct du café Le Saint-Christophe, Place d'Armes à Belfort. Exprimez-vous par téléphone au 03.84.22.82.82, et sur nos réseaux sociaux : Twitter et Facebook.

Le programme de l'émission de ce mardi :

6h15 et 8h15 : quel avenir pour le Techn'home de Belfort après le plan social chez General Electric ?

quel avenir pour le Techn'home de Belfort après le plan social chez General Electric ? 6h45 et 8h45 : Louis Deroin, président CGPME 90 sur le développement économique à l'échelle du Nord Franche-Comté

Louis Deroin, président CGPME 90 sur le développement économique à l'échelle du Nord Franche-Comté 7h15 : Philippe Petitcolin, délégué CFE CGC sur l'avenir industriel de GE

Philippe Petitcolin, délégué CFE CGC sur l'avenir industriel de GE 7h45 : Damien Meslot (LR) maire sortant de Belfort et candidat à sa réélection (la parole sera donnée également à d'autres candidats déclarés à la mairie de Belfort).

Trois matinales spéciales : Montbéliard, Héricourt, Belfort

A l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars, France Bleu Belfort Montbéliard organise au total trois matinales spéciales dans trois cafés du Nord Franche-Comté. La première émission avait lieu à Montbéliard, le mardi 14 janvier, sur les questions de sécurité et de vivre-ensemble dans les quartiers. La deuxième émission s'est déroulée le mardi 4 février à Héricourt sur la thématique des services publics et des équipements de proximité. La troisième et dernière émission, en direct de Belfort, ce mardi 18 février, porte sur les questions d'attractivité, d'emploi et de réindustrialisation.

à lire aussi Perspectives 2020 : l'année décisive à PSA sur la route de Sochaux 2022