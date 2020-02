Municipales 2020 : France Bleu en direct d'un café à Héricourt pour parler des services publics

Êtes-vous satisfaits de la qualité des services publics dans le Nord Franche-Comté ? Exprimez-vous en direct ce mardi 4 février de 6h à 9h sur France Bleu Belfort Montbéliard. Votre radio installe son studio dans un café d'Héricourt et vous donne la parole.

Héricourt, France

Emploi, écoles, transports, accès aux soins... les services publics du Nord Franche-Comté répondent-ils encore à vos attentes ? Comment les améliorer ? Selon une étude publiée mi-janvier, la fermeture d'équipements publics et privés dans les petites communesétait l'une des sources du mouvement des gilets jaunes fin 2018.

"Il y a une probabilité plus forte du mouvement gilets jaunes quand la distance d'accès aux équipements a augmenté" entre 2012 et 2015, du fait de la fermeture de commerces, d'écoles ou d'un cabinet médical, explique l'un des auteurs de cette étude. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le sujet est-il assez abordé par les candidats aux élections municipales ?

Vos réactions sur Facebook et au 03.84.22.82.82

France Bleu Belfort Montbéliard vous donne la parole. Votre radio vous propose une matinale spéciale ce mardi 4 février 2020 de 6h à 9h, en direct du Café des sports, 34, rue du Général de Gaulle, à Héricourt. Exprimez-vous par téléphone au 03.84.22.82.82, et sur nos réseaux sociaux : Twitter et Facebook.

Le programme de l'émission de ce mardi :

6h15 et 8h15 : reportage avec les commerçants d'Héricourt : comment rendre nos centre-villes plus attractifs ?

reportage avec les commerçants d'Héricourt : comment rendre nos centre-villes plus attractifs ? 6h45 et 8h45 : Michel Anthony, comité de vigilance pour le maintien des services publics de proximité en Haute-Saône

Michel Anthony, comité de vigilance pour le maintien des services publics de proximité en Haute-Saône 7h15 : Vincent Kerlouegan, délégué régional du syndicat SNU FSU à Pôle Emploi, sur les difficultés de Pôle Emploi en milieu rural

Vincent Kerlouegan, délégué régional du syndicat SNU FSU à Pôle Emploi, sur les difficultés de Pôle Emploi en milieu rural 7h45 : Fernand Burkhalter, maire sortant PS d’Héricourt (la parole sera donnée également aux autres candidats déclarés à la mairie d'Héricourt : Gilles Lazar conseiller d’opposition sortant, divers gauche, et Patrick Adam, tête de liste divers droite).

Trois matinales spéciales : Montbéliard, Héricourt, Belfort

A l'occasion des élections municipales de mars prochain, France Bleu Belfort Montbéliard organise au total trois matinales spéciales dans trois cafés du Nord Franche-Comté. Après la première émission à Montbéliard, et celle de ce mardi à Héricourt, votre radio vous donne rendez-vous à Belfort, le mardi 18 février, pour parler des questions d'emploi et de réindustrialisation.