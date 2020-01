Municipales 2020 : les 12 propositions de Véloxygène pour rendre Amiens plus cyclable

Amiens

Un programme pour rendre la ville d'Amiens plus cyclable : il vient d'être concocté par l'association Véloxygène à destination des candidats aux prochaines municipales. Le scrutin aura lieu les 15 et 22 mars prochain.

« Rendre la ville plus cyclable »

Véloxygène et ses adhérents ont rédigé une liste de douze propositions. L’association souhaiterait notamment l’aménagement des pistes cyclables continues et sécurisées. Selon Xavier Brabander, son vice-président la circulation des vélos est compliquée sur les grands boulevards amiénois : « Il est, par exemple, impossible à l'heure actuelle d'aller d'Amiens Nord à la gare St-Roch sans tomber sur des aménagements discontinus ou des embûches. »

Véloxygène demande aussi l’adoption d’un plan de circulation qui limiterait, voire interdirait, le trafic motorisé de transit à l’intérieur du centre-ville. Une mesure pour dissuader les automobilistes qui veulent éviter les grands axes encombrés de couper par les petites rues des quartiers. Ecoutez les explications de Xavier Brabander.

Xavier Brabander, vice-président de l'association Véloxygène Copier

Dans ses propositions, Véloxygène demande aussi au futur maire d’Amiens de faciliter l'achat et la location de vélos, de créer des pistes cyclables entre Amiens et toutes les communes de la métropole et de développer des zones de stationnement adaptées.

Un grand oral pour les candidats

Véloxygène souhaiterait soumettre ses propositions aux candidats aux municipales au cours d’un grand oral au mois de février. Car les questions liées au vélo sont essentielles pour Gauthier Gente, membre du conseil d'administration de Véloxygène : « Amiens arrive à saturation en terme de trafic automobile : des logements sont construit partout et plus il y a de logements, plus il y aura de voitures. D’où la nécessité de développer les autres modes de déplacement durables. Nous avons commencé à rencontrer les candidats qui nous ont sollicités, mais nous allons proposer un grand oral où les listes seront invitées et où les propositions leurs seront présentées pour savoir comment elles se positionnent. _Quelle que soit la couleur politique_, nous pensons que le vélo doit faire partie des orientations d'une ville pour son développement, pour son bien être et pour celui de ses habitants. »

Le « Programme vélo » pour la ville d’Amiens de Véloxygène est à retrouver sur le site de l’association.