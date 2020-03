Municipales 2020 : un maire sarthois dénonce un détournement de démocratie

"C'est à proximité qu'il faut prendre les mesures, pas à 30 kilomètres". Gérard Clément, le maire de Gréez sur Roc, une commune de 340 habitants à l'Est de la Sarthe, n'a pas l'habitude de mâcher ses mots. " Dans les conseils communautaires, j'ai l'habitude de l'ouvrir [ma bouche], un peu trop au goût de certains". Mais l'élu se sent seul. Seul pour défendre les intérêts de son village depuis qu'il a rejoint, fin 2016, la communauté de communes du Pays de l'Huisne Sarthoise et ses 33 communes autour de La Ferté Bernard. Une conséquence de la loi NOTRe dont Gérard Clément se serait bien passée. " Le conseil communautaire devient une chambre d'enregistrement. Les décisions sont prises en amont et c'est le président de la communauté de commune qui tire les ficelles". Le futur ex maire de Gréez-sur-Roc dénonce par exemple, le plan d'urbanisme intercommunal qui lui impose " de construire uniquement dans les dents creuses du village. Or, il y a d'autres espaces qui sont potentiellement constructibles et qui correspondent mieux à l'histoire, à la culture, au patrimoine du village". C'est en partie à cause de cette perte d'autonomie qu'il renonce à se représenter après deux mandats de maire et deux autres de conseiller.

Gérard Clément, le maire de Gréez-Sur-Roc dénonce les effets pervers de la loi NOTRe qui selon lui, prive les petites communes d'une partie de leur autonomie Copier

Quand on me demande "Gérard, trouve moi un médecin !", là je ne sais pas faire

Mais pas seulement. L'enjeu des futures élections municipales pour les communes rurales est, selon lui, de garder cette proximité et de récupérer plusieurs compétences" pour maintenir la population et attirer de nouveaux habitants. "Encore faut-il qu'on puisse conserver nos services publics, nos services à la population et là, c'est délicat". Car les nouveaux habitants n'ont pas les mêmes exigences que les anciens. surtout qu'à Gréez-sur-Roc il y a autant de résidences secondaires que principales avec des personnes qui viennent de Paris profiter de la douceur de vivre des campagnes et des forêts du Perche sarthois. " C'est tout, tout de suite !" regrette Gérard Clément. "Mais bon, on n'est pas à Paris ici, il ne peut pas y avoir les mêmes services. On peut trouver une solution mais il faut laisser du temps au temps. Et puis quand on me demande : Gérard, trouve moi un médecin! là je ne sais pas faire".

Gérard Clément, le maire de Gréez-Sur-Roc Copier

Face à la désertification médicale, le maire de Gréez-sur-Roc et ceux de neuf autres communes rurales de la Sarthe ont pris un arrêt municipal pour interdire à leurs habitants de tomber malade. " On conseille aux gens de ne pas tomber malades dans le coin mais d'aller plutôt sur la Côte d'Azur ou à Paris se faire soigner", deux zones où les médecins ne manquent pas.

L'interview complète de Gérard Clément est à écouter ici