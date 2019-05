Municipales à Avignon : le candidat Michel Bissière interroge les Avignonnais sur leur vie quotidienne

Seul candidat déclaré aux élections municipales d'Avignon en 2020, Michel Bissière tête de liste "Avignon en Grand" lance un site internet et une plateforme collaborative ouverte à tous. Objectif : recueillir les avis et les propositions des habitants sur leur vie de tous les jours.

"Les Avignonnais sont les experts de leurs rues, de leurs quartiers, de leurs commerces etc et je veux leur donner la parole." C'est avec ces mots que le conseiller régional Michel Bissière a lancé le site internet et la plate-forme collaborative de la liste "Avignon en Grand" qu'il conduira lors des élections municipales de l'an prochain à Avignon. Le candidat veut permettre à l'ensemble des Avignonnais de s'exprimer sur les sujets de leur vie quotidienne et de formuler des propositions qui enrichiront le projet municipal en cours de construction avec son équipe. Il est désormais possible de donner son avis en ligne sur : la propreté, la circulation et le stationnement, la sécurité, le sport, les écoles, l'emploi ou encore l'habitat. "Il s'agit des préoccupations principales des Avignonnais, mais bien sûr, notre programme ira bien au delà sur le nombreux sujets : la poursuite du Tram, le retour de la semaine à quatre jours ou les relations entre la ville centre et le Grand Avignon" assure Michel Bissière.

"Je fermerai le Stade Nautique pendant les mois d'hiver". Michel Bissière

La plateforme collaborative -accessible sur www.avignonengrand.com- restera active jusqu'au mois de septembre. Michel Bissière et son équipe s'engagent à en faire une restitution publique à l'automne avant la présentation du projet municipal au début de l'année 2020. Et la liste dans tout ça ? "Ma liste sera à l'image de cette initiative, c'est à dire ouverte à tous les Avignonnais qui aiment leur ville et qui ont envie de la servir. Je ne conduirai pas une liste partisane" promet Michel Bissière, clairement à l'offensive contre la municipalité sortante accusée "d'avoir isolé et marginalisé la ville au sein du Grand Avignon. Notre ville n'occupe pas la place qu'elle mérite, c'est regrettable et dommageable" tacle l'élu.

La maire sortante Cécile Helle est également montrée du doigt sur le projet de réhabilitation du Stade Nautique à Saint-Chamand (16 millions d'euros.) Il dénonce "l'absence totale de visibilité sur son coût réel de fonctionnement" et promet, en cas d'élection "je fermerai le Stade Nautique du mois de septembre-octobre jusqu'au mois d'avril-mai pour ne le laisser ouvert au public que pendant les mois d'été." La campagne est bel et bien lancée !

