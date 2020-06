Municipales à Bedoin : 3 listes pour le deuxième tour

A Bedoin, il n'y avait pas eu trois listes au deuxième tour des municipales depuis des décennies. Le 28 juin les électeurs auront le choix entre trois listes. Pas de fusion, pas de désistement pendant le long entre deux-tours.

Après les polémiques autour de la création du Parc du Ventoux puis du projet d'un hôtel de luxe pour cyclistes, le maire sortant est arrivé en deuxième position. Ses opposants ne veulent pas d'un quatrième mandat.

Trois listes entre démocratie participative et dégagisme

Après trois mandats à la mairie de Bedoin, Luc Reynard (Bedoin Ventoux avec vous ) est deuxième avec presque 37% des voix. Le maire sortant critique l'absence de programme de ses adversaires qui veulent "faire du dégagisme et éliminer le maire". Il sourit quand son adversaire Alain Constant (Bedoin Ventoux l'avenir ensemble) évoque la démocratie participative. Avec plus de 45% Alain Constant veut "restaurer des valeurs perdues à Bedoin : écoute et proximité". Mais pour le maire sortant, ce n'est "pas un programme c'est la loi qui impose ces commissions". Pendant l'entre deux tour, la liste Bedoin en transition a été très courtisée. Patrick Campon maintient car sa liste alternative pour défendre "les terres agricoles, l'entraide et la nécessité des circuits courts démontrée par la crise sanitaire". Ce programme "ne sera pas appliqué faute d'élu" commente avec amertume le maire sortant. Son adversaire Alain Constant a calculé qu'avec cette troisième liste, c'est "63% des électeurs qui souhaitent l’alternance à Bedoin" dès le premier tour.

Résultats du premier tour des municipales 2020 à Bedoin

Alain Constant - Bedoin Ventoux l'avenir ensemble - 45,86%

Luc Reynard - Bedoin Ventoux avec vous -36,97%

Patrick Campon - Bedoin en transition - 17,17%

Alain Constant, tête de liste Bédoin Ventoux l’Avenir Ensemble - Alain Constant

Luc Reynard conduit la liste Bedoin Ventoux Avec Vous © Radio France - Philippe Paupert