Un permis de construire contesté perturbe la campagne des municipales à Hossegor

En un an, les copropriétaires de la résidence Saint-Antoine, qui donne sur la place des Landais, ont vu pousser un bâtiment de 2 étages juste devant leurs fenêtres.

En un an, les copropriétaires de la résidence Saint-Antoine, qui donne sur la Place des Landais à Hossegor, ont vu se hisser devant leurs fenêtres un immeuble de deux étages, bouchant complètement la vue de plusieurs appartements. Avec d'autres riverains, ils contestent le permis de construire et réclament la démolition des deux étages. Ces travaux d'agrandissement ont été menés au dessus des cuisines du restaurant La Maison Blanche. Un agrandissement entrepris fin janvier 2019 par la gérante de l'établissement via sa société Sai Sai, propriétaire des murs.

Un immeuble érigé à quelques mètres de leurs fenêtres

Depuis une semaine, le litige enfle sur fond d'élections municipales. Paul Marsauche a annoncé qu'il se retirait de la liste conduite par Henri Arbeille, adjoint au maire Xavier Gaudio (qui ne se représente pas). Il dénonce la position de la mairie qui défend le permis de construire. Une affaire qui a commencé il y a un an.

En février 2019, Sylvia Vilpoux et son compagnon Laurent ont une drôle de surprise alors qu'il dorment, "On a été réveillés par des vibrations, notre immeuble vibrait. Donc on a envoyé un courrier à la mairie qui nous a répondu que notre voisine était en train de refaire sa cuisine."

On a été réveillés par des vibrations.

La voisine, c'est la gérante du restaurant La Maison Blanche, Place des Landais. Ses cuisines donnent dans l'arrière-cour. Sauf que les travaux continuent au dessus avec la construction de logements de fonction. "On ne pouvait pas y croire, explique Sylvia Vilpoux. C'était impossible qu'il y ait autre chose qu'un rez-de-chaussée collé à nos fenêtres."

Des recours sont déposés, mais tous rejetés par la justice. Les travaux commencent en mars dernier, et en juin le bâtiment passe de 5 mètres à près de 10 mètres de hauteur, "C'était hyper lumineux, là on a un mur à deux mètres dans nos 2 chambres et nos pièces de vie. Donc on vit avec les lumières allumées toute la journée."

La gérante du restaurant se défend

Lana Selmane, la gérante du restaurant et propriétaire des murs l'assure : le permis de construire est en règle, instruit par la mairie, les Architectes des bâtiments de France et la préfecture. Et, selon elle, les travaux ne dégradent pas autant qu'on le dit le cadre de vie, "Cela fait 14 ans que je suis là. Il y avait déjà avant d'entamer les travaux profonds, un bâti existant de 5 mètres au faîtage. Ce n'était pas une vue dégagée."

Elle dénonce des attaques qui cible son restaurant alors que les deux étages supplémentaires n'ont rien à voir avec son activité, "C'est un sujet complexe qui crée de l'émoi et aujourd'hui on vient impacter un fond de commerce qui emploie 32 personnes."

Mais les riverains continuent leur combat devant le tribunal judiciaire de Dax, ils ont assigné la Sai Sai et réclament la démolition de ces deux étages. En face, la société a assigné le syndic de la copropriété pour l'obliger à autoriser la pose d'un échafaudage et lui permettre de terminer les travaux d'isolement et d'enduit de la façade.

Le cadastre présenté par les opposants aux travaux pour le recours en référé devant le tribunal administratif de Pau, en avril 2019

Le cadastre après travaux

La décision du tribunal administratif de Pau, le 17 mai 2019, déboutant les opposants aux travaux sur la légalité du permis de construire

