Municipales à Mont-de-Marsan : les cyclistes appellent les candidats à se mobiliser pour le vélo en ville

Plus de place aux vélos à Mont-de-Marsan ! C'est l'appel lancé ce samedi 22 février par près de 200 cyclistes montois et des environs aux candidats aux municipales. Première édition de la Vélorution dans les Landes. Un mouvement à l'initiative de l'ONG écologiste Les Amis de la Terre qui existe depuis près de 50 ans dans les grandes villes de France. Dans une ambiance bon enfant, les manifestants ont surtout réclamé une plus grande sécurité pour les cyclistes à Mont-de-Marsan

Le vélo, d'abord une question de sécurité

Du haut de ses 6 ans, Lili est déjà une grande utilisatrice du vélo, "Pour aller à l'école avec mon frère et papa. Nous on passe sur un chemin et quand c'est la route c'est papa qui passe devant." Et quand on demande à la petite cycliste si elle a peur quand elle roule en bord de route... "Non."

Mais sa maman Delphine n'est pas tout à fait du même avis, "Les voix sont pas tout à fait aménagées pour avoir une bonne harmonie entre voitures et vélo, déplore la maman. Quand on est parent, la principale préoccupation c'est pas de mettre les casque et les gilets, c'est de se dire "Est-ce mon enfant sera en sécurité sur la route ?""

Même son de cloche chez Jacques Laurent, le président de l'association montoise Place au Vélo, "Les enfants ou les grands-parents ne veulent pas circuler à Mont-de-Marsan parce que c'est trop dangereux. Il y a les voitures, et puis un manque d'aménagement, de continuité dans les itinéraires, de lisibilité sur le terrain."

Alors dans la dernière ligne droite des municipales, il y a évidemment un enjeu, "Se faire entendre, dire qu'on est là, qu'on aimerait qu'il y ait un peu plus de place pour nous. Il y a déjà plusieurs candidats qui nous ont dit qu'ils voudraient bien nous recevoir."

Et il y a du travail à en croire le baromètre 2019 des villes cyclables publié par la Fédération française des usagers de la bicyclette (Fub). Mont-de-Marsan écope de la note F sur une échelle allant de A+ à E... ce qui veut dire que les conditions de circulation pour les cyclistes sont jugées "défavorables".