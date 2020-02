MUNICIPALES - "Commun'idée" : à Nantes, une "Citad'elles" pour les femmes victimes de violences

À l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars, France Bleu vous propose un tour de France de bonnes idées repérées dans des communes ici et là.. Ce mardi, un centre pluridisciplinaire où les femmes victimes de violences elles peuvent se présenter 7/7 jours avec leurs enfants, à Nantes.

Citad'elles, c'est un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences unique en son genre. D'abord parce qu'il est pluridisciplinaire : les femmes peuvent être reçues par une assistante sociale, une sage-femme, une psychiatre, elles peuvent aussi déposer une plainte, consulter un avocat, ou simplement se reposer. Ensuite, parce que les victimes peuvent se présenter à Citad'elles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec leurs enfants. C'est aussi un lieu où tout a été pensé pour que les femmes s'y sentent bien : le mobilier, les couleurs, la sécurité.

Dix à vingt femmes par jour

C'est la ville de Nantes qui a porté ce projet, initié par quatre associations nantaises (Solidarités Femmes, SOS Inceste, Question Confiance et L'Oasis). Et pour aider les femmes dans leurs démarches, d'autres acteurs sont aussi impliqués dans ce projet : la CAF, l'Agence régionale de santé, le Planning familial, la police, la gendarmerie, l'Ordre des avocats, etc. Le centre dispose également de trois appartements.

Depuis son ouverture le 25 novembre dernier, Citad'elles accueille 10 à 20 femmes par jour, et répond à une soixantaine d'appels par jour. Des femmes de tous âges et de tous milieux.

Le centre Citad'elles (02.40.41.51.51) est situé 8, boulevard Vincent Gâche à Nantes.