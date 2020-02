MUNICIPALES - "Commun'idée" : en Seine-Maritime, un village revit grâce à la réouverture de la boulangerie

À l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, France Bleu vous propose un tour de France de bonnes idées repérées dans des communes ici et là. Ce vendredi, la réouverture d'une boulangerie à Beauvoir-en-Lyons, qui a permis de remettre de la vie dans le village.

À Beauvoir-en-Lyons, en Seine-Maritime, cela faisait cinq ans qu'il n'y avait plus de boulangerie. La mairie a décidé de s'emparer du problème en rachetant les locaux, avant d'y faire des travaux. Fin 2019, Léa et Alexandre, un jeune couple de boulangers, se sont installés. Depuis, leur boulangerie aux produits entièrement faits sur place (pains, viennoiseries, pâtisseries, chocolats...) fait le plein. Et le village aussi !

"On croise un peu plus de monde qu'avant, parce que souvent, c'était très désert", témoigne une cliente. "Ça fait de la circulation à pied, ça a apporté de la vie", assure cet autre client.

Selon Léa, certains de ses clients seraient même désormais "presque contents de faire la queue", histoire d'avoir le temps de papoter entre eux.