Municipales : découvrez les résultats du premier tour dans la ville de votre choix (à partir de 20h)

Les électeurs des 34.968 communes de France sont appelés aux urnes, les 15 et 22 mars, à l'occasion des municipales. Les citoyens français et européens inscrits sur les listes électorales sont consultés pour élire les conseillers municipaux. Élus au suffrage universel direct pour un mandat de six ans, ces conseillers élisent à leur tour le maire et ses adjoints.

Après le premier et le second tour du scrutin, les résultats commune par commune seront disponibles en ligne. Dans le module ci-dessous, tapez le nom de la ville qui vous intéresse. Vous accéderez alors aux résultats définitifs, lorsqu'ils auront été validés et transmis par le ministère de l'Intérieur.