Municipales en Dordogne : à Montpon-Ménestérol, une triangulaire et pas mal de suspense

Plus de 5000 communes vont devoir organiser un second tour sur le territoire dont 49 communes du Périgord. Parmi elles, 13 communes de plus de 1000 habitants où les habitants vont devoir départager, entre deux (comme à Saint Astier) et quatre listes (à Bergerac) !

Cela concerne les électeurs de Ribérac, Périgueux, Bergerac, Montpon, Coulounieix Chamiers, Saint-Astier, Sarlat, Sanilhac, Nontron, Neuvic, Le Bugue, Jumilhac, ou encore Cubjac.

A Montpon, quatre listes sur cinq étaient théoriquement qualifiées pour le second tour. Mais l'une d'entre elles s'est désistée. Ce sera donc pour les électeurs une triangulaire. Pour décider de qui succédera à Jean Paul Lotterie. Le maire sortant ne veut pas être réélu à la tête de la ville. Mais il figure bien en 4e position sur la liste menée par sa compagne Rozenn Rouiller. Liste arrivée en tête au premier tour avec 31% des voix.

Tentative d'union avortée

Derrière, l'entre deux tours a vu une tentative d'union, rapidement avortée faute de répartition des postes qui satisfasse tout le monde. Franck Salat ancien adjoint du maire sortant parti en dissidence est arrivé deuxième talonnant la liste du sortant avec 28% des voix. Devant la divers droite Corinne Gimenez 23% et la liste de Jean-Luc Lepachelet 15%.

Ce dernier a donc fait ses comptes. A eux trois, ils auraient cumulé théoriquement un peu moins de 70% des voix. Jean-Luc Lepachelet dit a alors avoir tenté de monter dune coalition des outsiders. Mais sans succès... Il a donc préféré se retirer sans donner de consigne de votes.

Corinne Gimenez estime de son côté ne pas vouloir de toute façon "pactiser avec l'adversaire" dit-elle. Bref, un statu quo qui laisse pas mal d'inconnues dans l'équation de l'élection de Montpon.