Municipales en Dordogne : à Sanilhac, un second tour sur fond de tensions

La commune de Sanilhac, tout près de Périgueux, fait partie des 13 communes de plus de 1000 habitants qui vont devoir passer par un second tour le 28 juin prochain. Le maire sortant est en ballotage face à son ex adjoint sur fond de tensions

Au total, 49 communes vont donc devoir organiser un second tour en Dordogne pour élire leur maire et leur conseil municipal. Dont 13 de plus de 1000 habitants. Il y aura au total 8 triangulaires, 4 duels et 1 quadrangulaire à Bergerac.

Parmi les duels, il y aura celui qui opposera le maire sortant de Sanilhac, élu depuis 19 ans, Jean-François Larenaudie à son ex adjoint Jean-Louis Amelin. Le maire sortant aura fort à faire pour rattraper son retard, tout cela sur fond de tension entre les deux hommes.

Car au premier tour il n’a manqué que 60 voix à Jean-Louis Amelin pour gagner la mairie. Alors cette fois, l’ex adjoint du maire qui a démissionné en novembre dernier pour constituer sa liste, espère bien l’emporter.

Il faudra pour cela convaincre d’abord les électeurs de la liste de Josette Dagneau Charenton qui avait recueilli 17% des voix. Des négociations ont bien eu lieu pour une éventuelle fusion dans l’entre deux tours, mais elle n’ont pas abouti et la liste de Josette Dagneau s’est retirée sans donner de consignes de vote.

Une "beau score" note Jean-Louis Amelin qui dit avoir senti dans son score et celui de sa rivale "un désir de changement" des habitants.

Conflit au tribunal

Le maire sortant Jean François Larenaudie arrivé deuxième au premier tour, dit quant à lui regarder tout cela avec une certaine distance, trop occupé dit-il à gérer les conséquences notamment sociale de l’épidémie de Covid 19 à Sanilhac. Il dit simplement espérer une mobilisation des 45% d’abstentionnistes du premier tour, qui sont selon lui "en majorité ses électeurs".

Le maire sortant et son rival se sont en tout cas déjà retrouvés pour un premier rendez-vous au tribunal de Périgueux il y a quelques jours. Jean-François Larenaudie ayant voulu dit-il, "laver son honneur", car il estime avoir été accusé par Jean Louis Amelin de mentir au sujet de l'implantation future d'une pharmacie. Une tension qui plane encore au dessus de la campagne électorale sanilhacoise.

Les scores du premier tour : 46.8% des voix pour Jean Louis Amelin, puis 35.9% pour Jean François Larenaudie, et 17.2% pour Josette Dagneau Charenton.