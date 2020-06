Il y aura huit triangulaires et une quadrangulaire dans les communes de plus de 1000 habitants au second tour des élections municipales en Dordogne, prévues le 28 juin. Les listes déclarées ont été publiées par le ministère de l'intérieur

Municipales en Dordogne : huit triangulaires et une quadrangulaire au second tour

Le ministère de l'intérieur a publié mercredi soir les listes déposées pour le deuxième tour des élections municipales, partout en France. Plus de 5000 communes vont devoir organiser un second tour sur le territoire dont 49 communes du Périgord.

Parmi elles, 13 communes de plus de 1000 habitants où les habitants vont devoir départager, entre deux (comme à Saint Astier) et quatre listes (à Bergerac) ! Cela concerne les électeurs de Ribérac, Périgueux, Bergerac, Montpon, Coulounieix Chamiers, Saint-Astier, Sarlat, Sanilhac, Nontron, Neuvic, Le Bugue, Jumilhac, ou encore Cubjac.

Parmi toutes élections, il y a d'abord les duels droite gauche, assez classiques. Comme à Saint Astier (duel entre Daniel Benoist qui se déclare sans étiquette mais soutenu par le PS et la maire sortante divers droite Elisabeth Marty)

Ou encore à Coulounieix Chamiers, où droite et gauche ont fusionné pour donner un duel entre Vincent Belloteau et Thierry Cipierre (Mireille Bordes, ex concurrente de Vincent Belloteau est 2e sur la nouvelle liste).

Une seule quadrangulaire

Au total quatre duels auront lieu dans les communes de plus de 1000 habitants. Mais aussi 8 triangulaires. Au Bugue, à Cubjac ou encore à Jumilhac le Grand, à Sanilhac, à Nontron (où le candidat LREM Martial Candel s'est retiré) ou à Montpon.

Mais aussi à Ribérac où Nicolas Platon soutenu par le PS affrontera le maire divers droite sortant Patrice Favard et Philippe Chotard, sans étiquette, mais soutenu par le sénateur La République en marche Bernard Cazeau. LREM qui aura un rôle central pour faire ou défaire des élections dans ce second tour. A Périgueux où Patrick Palem son candidat a intégré notamment l'ex socialiste Michel Moyrand (mais aussi les ex adjoints d'Antoine Audi qui lui apportent son soutien. Laurent Rouquié est 5e sur la nouvelle liste). Il aura à affronter Delphine Labails, qui a fusionné avec les écologistes et le collectif citoyen d'Hélène Reys (3e sur la nouvelle liste). Et puis bien sûr le maire sortant LR Antoine Audi.

Et puis à Bergerac, seule quadrangulaire de cette élection en Dordogne. LREM y soutient depuis le début le candidat PS Fabien Ruet, rejoint par la liste d'Hélène Gauthier et d'Adib Benfeddoul. Le parti présidentiel présent aussi sur la liste du sortant Jean-Jacques de Peretti à Sarlat. Seule triangulaire qui opposera clairement deux candidats venus de la droite (notamment Basile Fanier, qui se déclare gaulliste) au candidat de la gauche presque réunie, l'écologiste François Coq (seul le PS ne participe pas officiellement à la liste).