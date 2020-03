Municipales en Île-de-France : l'organisation d'un bureau de vote à l'heure du coronavirus

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de s'étendre en France, les électeurs franciliens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur futur maire. Mais à quoi va rassembler le bureau de vote ? France Bleu Paris vous fait la visite guidée.

C'est le jour J ! Le premier tour des élections municipales se tient ce dimanche dans toute la France. Mais à l'heure du coronavirus, les villes doivent s'organiser. En Île-de-France, les bureaux de vote sont aménagés pour rassurer les électeurs, et ne faire prendre aucun risque aux citoyens.

Du gel hydroalcoolique et des masques disponibles

Dans tous les coins du bureau, on retrouve les consignes d'hygiène placardées au mur ou sur des panneaux. A l'entrée, des bandes de scotch blanc sont collées au sol, elles délimitent la distance d'un mètre nécessaire entre deux personnes dans la file d'attente.

Les électeurs doivent se laver les mains avant de pénétrer dans le bureau, soit dans des sanitaires, soit avec du gel hydroalcoolique. Des masques sont également mis à disposition, tout comme des lingettes antiseptiques.

Ensuite, les électeurs doivent prendre au moins deux bulletins. Il est conseillé de ramener ses propres bulletins, ceux reçus dans sa boîte aux lettres. Pour accéder à l'isoloir, on évite d'ouvrir le rideau avec ses mains, on utilise plutôt son coude. Et si possible, on ramène son propre crayon : un stylo bleu ou noir, surtout pas un stylo plume ou un crayon à papier.

Une distance d'un mètre entre chaque personne

Avant d'émarger, les électeurs doivent encore respecter une distance d'un mètre dans la file d'attente. Les assesseurs et le président du bureau de vote doivent eux aussi se laver très régulièrement les mains. Les citoyens sont invités à glisser eux-mêmes leur bulletin dans l'urne.

Et avant de partir, dernière étape : du gel hydroalcoolique est disponible à la sortie pour se laver une nouvelle fois les mains.