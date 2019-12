Municipales en Indre-et-Loire : s'inscrire sur les listes électorales peut maintenant se faire sur internet

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour vérifier son inscription ou s'inscrire, il est désormais possible de faire la démarche sur internet. Vous avez jusqu'au 07 février 2020.

Indre-et-Loire, France

Les 15 et 22 mars prochain les 427 000 électeurs d'Indre-et-Loire vont élire leurs maires dans les 272 communes du département.

Mais pour pouvoir glisser votre bulletin dans l'urne il faut d'abord s'inscrire ou vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales et ce avant le 7 février 2020. Pour cela, la nouveauté de cette année, c'est qu'il n'est plus nécessairement obligatoire de se rendre en mairie. La démarche est accessible sur internet.

Selon Marjorie Sautarel directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture d'Indre-et-Loire, cela va faciliter la vie des citoyens. Cela permet selon elle "d'être sûr que l'on est sur la bonne commune ou sur le bon bureau de vote." "Pour s'inscrire, on vous demande : votre commune de rattachement, votre adresse et une fois que vous avez tout validé sur le site, le maire a cinq jours pour valider à son tour" explique-t-elle.

"Avant on devait aller avant le 31 décembre pour s'inscrire dans sa commune, maintenant de son smartphone, de son ordinateur ou de sa tablette c'est vraiment très simple et très rapide"

La campagne électorale commencera officiellement le 2 mars. Les candidats ont du 10 au 27 février à 18h pour se déclarer.

Une application pour transmettre les résultats des votes

Cette année il sera plus facile de faire remonter les résultats comptabilisés dans les bureaux de vote. Une application sur smartphone, EIREL, sera mise en service pour transmettre les informations à la préfecture.

Un outil qui va permettre plus de sûreté et qui facilitera cette opération selon Marjorie Sautarel : "Nous allons donner des accès à chaque commune qui en fait la demande et le soir de l'élection elle pourra remonter les résultats de sa commune directement sans être obligée de téléphoner", détaille-t-elle.

Les candidats qui seront inscrits lors du dépôt des listes apparaîtront dans ce logiciel et il suffira de remplir les résultats du vote. "C'est plus pratique, facile et beaucoup plus sûr" conclut Marjorie Sautarel.