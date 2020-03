Municipales en temps de coronavirus : procurations de masse et éclatement des bureaux de vote

Protéger le plus les personnes les plus vulnérables et même temps ne pas faire monter l’abstention : c’est l’équation très complexe qu’ont dû résoudre en quelques heures les autorités dans le Tarn comme dans toute la France à l’approche du premier tour des élections municipales dimanche.

Les services de l’état rappellent les gestes barrières à mettre en place pour se protéger au moment du vote : distance d’un mètre, personnes âgées prioritaires, avoir son propre stylo, se laver les mains en entrant et sortant du bureau de vote.

Mais d’autres mesures sont aussi mises en place plus ponctuellement. Pour les maisons de retraites, les procurations ont été facilitées. Alors que seuls les gendarmes et les policiers pouvaient établir les procurations dans les Ephad, les directeurs de ces établissements ont été autorisés à le faire. Et la préfète du Tarn, Catherine Ferrier, parle de "procurations de masse" dans les maisons de retraites.

Délégation de qualité de police judiciaire

En fait, c’est le président du tribunal de Grande Instance qui a autorisé cette mesure exceptionnelle dans le cadre de la crise. Car depuis mercredi 11 mars, personne ne peut plus rentrer dans un Ephad, même un gendarme ou un policier. Le président du TGI a donc donné un pouvoir temporaire d’OPJ officier de police judiciaire à tous les directeurs et directrice de maisons de retraites. Ils pouvaient donc passer dans les services et récupérer ces fameuses procurations. Le but : éviter à leurs résidents de sortir dimanche.

Dans certains hôpitaux, dans certains établissements, tout s’est très bien passé. Dans d’autres les directeurs ont fait quelques difficultés, expliquant que ce n’est pas leur rôle de récolter ces papiers. Il y a aussi eu pas mal de résidents qui ont refuser les procurations. Pas question pour eux de manquer la sortie au bureau de vote.

Trois bureaux de vote au lieu d'un seul

A Rabastens, la mairie a dû éclater le bureau de vote. D’habitude, les Rabastinois votent dans la Halles. Mais ce lieu unique ne permettait pas de respecter les mesures barrières, donc le maire sortant ( qui ne se représente pas ), Pierre Verdier a ouvert deux autres sites. La préfecture a dû les valider en urgence.