Municipales et coronavirus : quelles mesures seront prises dimanche dans les bureaux de vote du Loiret ?

La préfecture du Loiret annonce une série de mesures afin d'assurer la sécurité sanitaire de tous dimanche lors du second tour des municipales. Le port du masque sera obligatoire et les bureaux de vote ne pourront pas accueillir plus de trois électeurs ne même temps. Le masque pourra être fourni.