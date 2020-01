Île-de-France, France

"Les associations sont au cœur de la vie des citoyens" : Frédérique Pfrunder, la déléguée générale du Mouvement associatif qui représente près d'une association sur deux en France, était l'invitée de France Bleu Paris ce vendredi matin. Elle a commenté les résultats d'une enquête Ifop réalisée durant le mois de janvier.

On y apprend que neuf Français sur 10 considèrent les associations comme des acteurs importants de la vie locale et du dynamisme du territoire. "Les associations sont créatrices de lien social, de cohésion, souligne Frédérique Pfrunder. Elles agissent notamment dans le domaine du sport, des loisirs, de l'aide aux plus démunis."

Selon le sondage, près d’un Français sur trois cite également les associations et leurs bénévoles comme les personnes-clés sur qui compter sur son territoire.

550.000 bénévoles rien qu'à Paris

Selon le Mouvement associatif, on dénombre 65.000 associations à Paris, et 550.000 bénévoles. "Tout le monde s'engage, insiste Frédérique Pfrunder. On parle un peu plus des seniors mais les jeunes s'engagent de plus en plus, ils ont une forte envie d'engagement."

La tendance est plus à une augmentation forte des jeunes que des seniors. - Frédérique Pfrunder, déléguée générale du Mouvement associatif

Même si le nombre de bénévoles continue d'augmenter, la baisse des dotations de l'État "peut susciter une forme de découragement, ou l'impression d'un manque de reconnaissance".

L’ensemble des résultats du sondage sera présenté ce vendredi à la cité universitaire à Paris. Le Mouvement associatif organise "Droit de cité", une journée de débats.