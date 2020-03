Municipale à Cagnes-Sur-Mer : Quel avenir pour le port du Cros ?

On poursuit notre tour des communes des Alpes-Maritimes pour les élections municipales. À Cagnes-sur-Mer, le sujet d'une extension du port du Cros est revenu au menu de la campagne. Ce sujet est un "serpent de mer" et préoccupe de nouveau les habitants.

Nous sommes cette semaine à Cagnes-sur-Mer avant le premier tour ce dimanche 15 mars des élections municipales. La transformation du port du Cros est un sujet qui agite la campagne électorale. Quel avenir pour ce petit port abrité ? Chacune des sept listes a des propositions à faire. On donne ce matin la parole aux habitants. Un débat entre candidats aura lieu sur France Bleu Azur ce jeudi entre 19h et 20h.

Étendre, transformer le port du Cros, on en parle depuis de nombreuses années. Le sujet est un "serpent de mer" et a refait surface avec la campagne électorale. Des opposants au maire sortant ont fait signer des pétitions, ils proposent d'en faire un port pour les bateaux de tradition et de pêche, tous sont contre une extension ou une transformation en port de plaisance comme à Saint-Laurent, ou même en port de commerce.

Bernadette est habitante du Cros de Cagnes depuis les années 60. Elle a signé la première pétition contre l'extension du port il y a 20 ans. "Et là je l'ai signé il y a un mois. Le maire sortant et candidat à sa réélection Louis Nègre a décidé qu'il ne le ferait plus. Il l'a annoncé en conseil municipal en juin et écrit dans son programme. Mais c'est politique, à l'approche des élections, on va bien voir."

En effet, il est écrit sur le programme : "Les études ont démontré que le port n'était pas économiquement viable. J'ai demandé à la métropole de supprimer la zone portuaire inscrite dans les documents d'urbanisme." Ce Cagnois veut y croire : "Le projet est arrêté mais comme à chaque élection, ça ressort. On devrait classer ce port du Cros au patrimoine mondial de l'Unesco, comme ça on n'y touche plus".

Alain est très content que ce petit port de pêcheurs ne ressemble pas au grand port de Saint-Laurent-du-Var. Derrière son étal à poissons, Jean-Louis, pêcheur, vend ses mulets : "Ça fait 30 ans qu'on vend du poisson ici, il y a quelques bateaux de plaisance, mais en nombre suffisant. La plaisance estivale, c'est une nuisance dont souffrent les pêcheurs. Les plaisanciers qui passent un permis bateau en trois jours croient que la mer leur appartient, on retrouve des lignes dans nos filets. Nous on travaille, eux c'est un loisir."

Devant le club de voile, les baigneurs du port du Cros veulent préserver cet écrin authentique :

"C'est un petit coin trop joli pour être détérioré, un patrimoine. Si on a un port avec de gros bateaux qui arrivent, l'eau va être polluée. Le maire sortant nous vantait il y a quelque temps son projet de port avec des commerces, des restaurants et tout à coup les élections approchent et il n'y a plus de port, c'est curieux ! Nous on fait des visites guidées avec les anciennes maisons de pêcheurs, ça n'aurait plus lieu d'exister."

Un riverain du port du Cros