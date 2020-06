Le second tour des élections municipales se tient le dimanche 28 juin prochain en France. Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, des mesures sanitaires sont mises en place. France Bleu fait le point.

Municipales : quelles mesures sanitaires pour le second tour des élections ?

Masques, gel, distanciation : des mesures sanitaires sont mises en place pour le second tour des élections municipales.

Dimanche prochain est organisé le second tour des élections municipales en France. Reporté en raison du confinement et de l'épidémie de coronavirus, il se tiendra bien le 28 juin dans près de 5.000 communes. Au total, 16 millions d'électeurs sont appelés aux urnes.

Quelles sont les mesures sanitaires mises en place ? France Bleu fait le point.

Distance d'un mètre entre chaque personne

Comme lors du premier tour, les bureaux de vote sont aménagés afin de limiter au maximum les contacts et assurer une distance d'au moins un mètre entre chaque votant.

Le nombre d'électeurs présents en même temps dans le bureau sera limité. Priorité sera donnée aux personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, handicapées et les femmes enceintes.

Masque obligatoire

Contrairement au premier tour en mars dernier, le port du masque sera cette fois obligatoire pour les votants, comme pour les membres du bureau de vote et les personnes qui contrôlent le scrutin. Eux seront également équipés de visières de protection.

Les autorités soulignent qu'il pourra être demandé à un électeur de retirer momentanément son masque pour contrôler son identité. Cette obligation ne s'appliquera pas "aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation s'ils respectent les mesures sanitaires".

Du gel hydroalcoolique mis à disposition

Evidemment, comme en mars dernier, du gel hydroacoolique sera mis à disposition dans tous les bureaux de vote.

Des panneaux seront installés, notamment à l'entrée de chaque bureau, pour rappeler les règles sanitaires et les gestes barrières à respecter.

Dérogation à l'obligation d'estampiller la carte électorale

A la suite du vote, après avoir signé la liste d'émargement, les électeurs ne seront pas obligés de faire estampiller leur carte électorale. Le but est "d'éviter les contacts lors des opérations électorales".

Des procurations assouplies

Pour le second tour des municipales, un électeur peut détenir jusqu'à deux procurations. Mais attention, le votant et la personne qui donne procuration doivent être inscrits sur les listes électorales de la même commune. Il n'est plus nécessaire de fournir une attestation sur l'honneur pour justifier la raison de son absence. Un nouveau formulaire a été mis à disposition.

Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent demander (par courrier, par téléphone, ou par courrier électronique) à leur commissariat ou gendarmerie de venir à leur domicile pour établir leur procuration.

Les électeurs peuvent faire une demande de procuration jusqu’au jour du scrutin, mais selon les délais de traitement, elle risque de ne pas être reçue à temps.