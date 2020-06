Municipales : quelles sont les priorités des électeurs d'Auxonne après l’épidémie que nous venons de vivre ?

France Bleu Bourgogne vous propose de mettre le cap ce lundi matin sur Auxonne en vue du deuxième tour des Municipales le 28 juin prochain. Comme 16 millions d'électeurs, les habitants de cette commune d'un peu plus de 7 600 habitants sont appelés à prendre part à un second tour.

Deux candidats pour un fauteuil

La succession de l'ancien maire Les Républicains (LR), Raoul Langlois, est ouverte. Deux listes sont encore en lice, celle de Jacques-François Coiquil arrivé en tête en mars avec 43,7%, et celle conduite par Fabrice Vauchey. Ce dernier avait terminé deuxième avec son score de 31,7% mais il peut compter sur le report des voix de Nathalie Roussel. Un accord a effectivement été trouvé afin de fusionner les deux listes. La conseillère régionale LR, avait fini troisième du premier tour avec 24,5%.

Jacques COMBEPINE, le 1er adjoint et Raoul Langlois, le maire sortant ne se représentent pas © Radio France - Christophe Tourné

Des préoccupations très concrètes

Mais au-delà de cette arithmétique électorale, qu'attendent les Auxonnais de leur futur maire en cette période de crise sanitaire ? Rue Émile-Gruet, l'une des artères commerçantes de la ville nous avons croisé Carole. Une mère de famille d'une trentaine d'années qui pousse sa petite fille de dix mois à bord d'une poussette.

Rue Emile-Gruet: l'une des artères commerçantes de la ville d'Auxonne © Radio France - Thomas Nougaillon

Agrandir et assainir les écoles

Pour Carole, c'est clair, le nouveau maire devra agrandir les écoles de la ville. "Peut-être qu'il faudra faire des travaux pour qu'à l'avenir, c'est à dire à la prochaine pandémie, les bâtiments soient sains, que l'on puisse plus aisément procéder au nettoyage et à la désinfection, respecter les gestes barrières si besoin, sans pénaliser les parents qui doivent aller travailler" explique la jeune femme.

Régler le problème des éternels travaux du centre-ville

Jean-Pierre lui veut des travaux au centre-ville pour soutenir le commerce local. "Il faudra qu'il refasse les trottoirs (rires) ! Vous avez vu dans quel état ils sont ?" Et quand on lui fait remarquer que c'est normal car des travaux de remplacement des tuyaux du gaz sont en train d'être réalisés, le quinquagénaire rétorque : "cela fait 5 ans ou même 10 ans qu'ils sont défoncés, j'attend que les travaux aillent plus vite, qu'ils soient plus efficaces et que cela fasse moins de dégâts pour les commerçants". Par "dégâts" Jean-Pierre pense "dégâts économiques" : "il n'y a pas moyen de se garer depuis le mois de décembre, c'est une catastrophe".

Jacques-François Coiquil © Radio France - Thomas Nougaillon

Jacques-François Coiquil veut solliciter des aides de l'Etat

Jacques-François Coiquil, 53 ans, conseiller municipal d'opposition depuis 2014, se présente comme maire pour la deuxième fois. Dans son escarcelle un programme qui doit s'appuyer sur des crédits étatiques via le plan Denormandie pour revitaliser le centre-ville. "Le dispositif Denormandie s'adresse aux propriétaires bailleurs qui achètent un bien à rénover et qui souhaitent mettre leur logement vide en location longue durée".

Défiscaliser pour attirer de nouveaux investisseurs

Pour en bénéficier le candidat souhaite signer une opération de revitalisation du territoire (ORT) en préfecture. La ville serait alors en mesure de proposer à des particuliers ou des promoteurs d'investir, de rénover, et de louer moyennant une défiscalisation. Car "la ville comme notre pays est en crise" explique Jacques-François Coiquil.

Fabrice Vauchey lui aussi fait dans le concret

Fabrice Vauchey, 51 ans est engagé en politique depuis 12 ans, lui aussi avait pris le départ des Municipales en 2014. Vice-président en charge des finances au sein de la communauté de communes depuis 2017, il a sa méthode pour gérer l'après Covid s'il devient le prochain maire de la ville. "Au plan économique il y a déjà des actions qui ont été engagées avec la communauté de communes" rappelle-t-il. "Mais pour ce qui concerne l'économie pure de la ville d'Auxonne, on envisage dans les actions immédiates d'après-Covid de permettre aux commerces de faire la promotion de leur activité avec des actions publicitaires gratuites."

"Une partie de l'économie de la ville est au tapis"

Concernant les commerces, Fabrice Vauchey souhaite également qu'ils puissent jouir "gratuitement du domaine public afin que les cafetiers et les restaurateurs aient la possibilité d'augmenter leurs surfaces de terrasses et que les autres commerces puissent achalander sans soucis pour promouvoir leur activité". Car aujourd'hui c'est sûr "une partie de l'économie de la ville est au tapis c'est évident" poursuit-il "et si les grandes surfaces ont tiré leur épingle du jeu, les commerces de proximité du centre-ville, eux, ont subit de plein fouet cette crise et auront de gros soucis pour redémarrer si on n'apporte par un soutien au niveau municipal".

Fabrice Vauchey - FV

Quel sera le rôle de l'abstention ?

Au premier tour au mois de mars, au début du confinement, l'abstention avait atteint les 56% à Auxonne. Qu'en sera-t-il le 28 juin prochain ? Ce sera sûrement l'une des clés pour départager les deux listes encore en lice.