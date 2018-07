Saint-Étienne, France

Grosse frayeur au musée de la mine. Une poutre de l'édifice, est tombée le dimanche 22 juillet. La poutre en question était un élément dit de décor, c'est à dire appartenant aux bâtiments historiques. Un élément qui ne fait donc pas partie de la structure actuelle. Une poutre pas très lourde mais qui aurait pu faire des dégâts si le musée n’avait pas été fermé.

Passage de la commission de sécurité

Un incident qu’a pris au sérieux la mairie. Marc Chassaubéné, adjoint à la culture explique que toutes les vérifications nécessaires ont été menées depuis. "Ça ne veut pas dire que le musée n’est pas bien entretenu. C’est un bâtiment à caractère historique qui fait l’objet d'un passage d’une commission de sécurité qui vérifie l'ensemble des accès du public. Malheureusement, cet élément a échappé à la vigilance des vérifications régulières qui sont faites sur ce site. Une société spécialisée avec notamment un architecte est intervenue. C’est un incident sérieux. Dès le lendemain nous avons fait vérifier l’ensemble des éléments de décor et l’ensemble du site. Le site est totalement sécurisé. Il ne faut pas minimiser cet incident. Il ne faut pas non plus l’exagérer. "

Le musée de la mine restera donc ouvert pendant la suite de la période estivale. Il accueille plus de 76.000 visiteurs à l'année.