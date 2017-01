Musées à Paris : la fréquentation en hausse à Beaubourg, en baisse au Louvre

Le Centre Pompidou et le Louvre publient leurs chiffres de fréquentation jeudi. Si Beaubourg progresse de +9% grâce aux expositions temporaires Klee et Magritte, 2016 est une année difficile pour le Louvre qui estime sa baisse de fréquentation à -15%.

Si le Centre Pompidou a vu sa fréquentation progresser de +9% en 2016, pour la plupart des musées parisiens, l'année a été difficile. Les musées de la capitale n'ont pas échappé à l'impact des attentats terroristes de novembre 2015. Les touristes étrangers ont boudé la capitale et les musées en ont souffert. La fréquentation du Centre Pompidou est en baisse de -15%. Les musées de la Ville de Paris s'en sortent de justesse avec une fréquentation qui reste stable en 2016.

Beaubourg tire son épingle du jeu grâce aux expositions temporaires

Touché dans un premier temps par l'impact des attentats, le Centre Pompidou a réussi à attirer d'avantage de visiteurs qu'en 2015 (+9%). Pour la huitième année consécutive, le musée franchit la barre des trois millions de visites, indique la direction de Beaubourg.

Exposition Magritte à Paris © Maxppp - IAN LANGSDON

Une performance qui doit beaucoup aux expositions temporaires de Klee et Magritte. La rétrospective consacrée au peintre allemand à fait venir plus de 381.000 personnes et celle du surréaliste belge qui ferme le 23 janvier 2017 séduit 6.000 personnes par jour.

Le Centre Pompidou a aussi moins été affecté par la baisse des touristes étrangers car il est surtout visité par les Français. Son président, Serge Lasvigne salue aussi "la fidélité du public francilien. C'est d'autant plus satisfaisant que la programmation n'a pas recherché la facilité" dit-il.

Fréquentation en baisse au Louvre en 2016 © Maxppp - KERIBAR IZZET

Baisse de fréquentation de -15% au Louvre

Même si la proportion de visiteurs français est restée stable (2 millions), la baisse du nombre d'étrangers dans la capitale a porté un dur coup au Louvre. Cette baisse de -15% de visiteurs représente une perte financière d'au moins 9,7 millions d'euros pour le musée. Et c'est "sans compter les baisses de recettes des librairies et des restaurants", indique le président du Louvre, Jean-Luc Martinez.

Cela fait deux ans de suite que la fréquentation du Louvre est en baisse. Les plus nombreux à visiter le Louvre sont traditionnellement les Américains mais, en 2016, ils sont moins venus (-18%). Même constat pour les Japonais (-61%), les Chinois (-31%), les Brésiliens (-47%) et les Russes (-53%).

Fréquentation stable pour les musées de la Ville de Paris

Avec un peu plus de 3 millions de visiteurs, les musées de la ville de Paris s'en sortent bien. A quelques dizaines de milliers de personnes près, on peut considérer que la fréquentation est restée stable. Tête d'affiche des musées de la Ville de Paris, le Musée d'Art Moderne a séduit plus de 160.000 personnes avec la rétrospective Albert Marquet.

Fréquentation stable dans les musées de la Ville de Paris. - Celette

De façon plutôt surprenante, d'autres expositions ont attiré de nombreux visiteurs. C'est le cas pour la rétrospective de la peintre allemande, pionnière de l'expressionnisme, Paula Modersohn-Becker et de la monographie très controversée sur Bernard Buffet qui se termine le 26 février 2017. Autre succès inattendu, l'exposition sur Oscar Wilde au Petit Palais qui ferme le 15 janvier 2017 et qui a déjà été vue par 75.000 personnes.