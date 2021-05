Musicalarue dévoilera sa programmation le 28 mai

L'équipe du festival Musicalarue donne rendez-vous à son public le vendredi 28 mai à 14 h, sur son site internet musicalarue.com et ses réseaux sociaux pour connaître la programmation, les conditions d'accueil et le protocole sanitaire. La billetterie, elle sera ouverte le lundi 31 mai à 11 h 00.

Depuis les annonces du gouvernement le 18 février 2021, le festival Musicalarue travaille à l'organisation de sa 31° édition prévue du mardi 27 juillet au mercredi 4 août 2021.

Les spectateurs seront moins de 5 000, ils seront assis, mais les spectateurs de Musicalarue auront bien droit à leur festival : du mardi 27 juillet au mercredi 4 août.

L'équipe du festival donne rendez-vous à son public le vendredi 28 mai à 14 h, sur son site internet musicalarue.com et ses réseaux sociaux pour connaître la programmation, les conditions d'accueil et le protocole sanitaire. La billetterie, elle sera ouverte le lundi 31 mai à 11 h 00. Soyez vigilant cette année, vous ne pourrez acheter vos billets que sur le site internet de l'association et à l'office de tourisme de Mont-de-Marsan.