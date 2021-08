VIDÉOS - Musique à fond, alcool, déchets sur la plage : les Biarrots exaspérés par les fêtes non autorisées

"Ça devient le Far West, la Côte des Basques." Derrière ce témoignage de riverain, un constat : depuis le début de l'été, les rassemblements de jeunes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus importants à Biarritz. Le phénomène avait déjà été constaté l'été dernier, mais ces dernières semaines, il s'est intensifié. Faute de boîtes de nuit, pour la plupart fermées sur la côte basque et particulièrement dans la cité balnéaire, nombreux sont les fêtards, touristes ou non, qui se regroupent jusqu'à très tard, ou très tôt le matin.

Ils sont des centaines voire des milliers. De quoi exaspérer les riverains biarrots. "Je n'avais encore jamais vu la Côte des Basques comme ça", témoigne l'un d'entre eux. "Une vraie déchetterie", souligne un autre devant les images d'ordures jonchant le sol au petit matin. "Depuis une semaine, on assiste à un vacarme nocturne et le site est constamment dégradé, c'est triste", raconte un habitué du quartier. "À quel moment les autorités vont-elles intervenir ?", questionne une voisine. Des rassemblements à répétition et des faits divers qui se multiplient : bagarres, incivilités en tout genre. Depuis une dizaine de jours, la police intervient une fois par soir sur place.

"C'est incompréhensible"

En tout cas, les nombreuses images de Biarritz sont relayées sur les réseaux sociaux et compilées par certains, comme le compte "lebonkospei" sur Instagram ("kospei", désigne les touristes de manière péjorative en langue basque). Profil qui se définit comme le "guide du bon touriste à Biarritz et au Pays Basque. Pour un vivre-ensemble intelligent, éco-responsable entre vacanciers et locaux." Il a été lancé le 3 août et rassemble déjà plus de 3.600 abonnés. Sa co-créatrice explique la démarche : "C'est incontrôlable ! On comprend, on a aussi été jeunes et ça fait un an et demi que la situation sanitaire ne permet pas de faire la fête. Tout le monde est à cran. Mais j'ai l'impression que cette année ça va encore plus loin."

Lili, enseignante, poursuit : "C'est dangereux. On a eu quand même des épisodes de noyades, d'agressions, particulièrement pour les femmes. Ce qui est aussi choquant, ce sont les traces, les mégots par terre, les bouteilles, même cassées, partout des déchets sur le littoral. Il n'y a aucun ramassage qui est fait alors que les poubelles, il y en a pourtant sur place. Certains s'amusent à lancer des bouteilles le plus loin dans la mer, on retrouve des boîtes à pizza tout le long. Faire la fête, c'est une chose, mais polluer autant, c'est incompréhensible."

"Des règles à respecter"

Si la page Instagram s'appelle "lebonkospei", sa co-créatrice se défend de ne cibler que les touristes. "On n'est pas là pour attaquer qui que ce soit. On est là pour dire : 'si vous venez à Biarritz, et même pour ceux qui vivent ici , il y a des règles à respecter et il convient de les rappeler'. Après, on sait que Biarritz et la côte basque de manière générale vit du tourisme, particulièrement l'été, et en a même besoin. On est tous ensemble et on essaie juste de trouver un moyen cohabiter intelligemment et écologiquement."

Avec le soutien d'habitants du quartier et d'association de riverains de Biarritz, un rassemblement est prévu ce samedi 7 août, à 22h30 en haut de la Côte des Basques au niveau du parking, avec des gants et des sacs poubelle, pour aller au contact des fêtards et les sensibiliser.