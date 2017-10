Mussidan : la fermeture de la trésorerie est actée

Le ministère des finances a tranché. La trésorerie de Mussidan va fermer ses portes le 1er janvier prochain malgré la mobilisation des syndicats et des élus du secteur.

C'est acté. La trésorerie de Mussidan va définitivement fermer ses portes le 1er janvier 2018. La décision a été prise par Bercy vendredi dernier. Le ministère des finances veut faire des économies et a donc décidé de fermer une centaine de trésoreries en France.

Un coup dur pour la ville et ses habitants

Depuis le printemps, les élus du secteur et les syndicats se battaient pour maintenir ce service public et le travail des agents à Mussidan. Peine perdue, ils devront aller travailler à RIbérac. Pour Stéphane Triquart, le maire de Mussidan, soutien d'Emmanuel Macron c'est un coup dur mais il n'est pas étonné. "Il aurait fallu le préparer depuis longtemps. Rien n'a été fait avant pour garder cette trésorerie. On aurait pu envisager une fusion des communes. La trésorerie aurait peut-être été sauvée. En tout cas, c'est un service public qui va manquer à la population."

D'autres fermetures à prévoir

Cette fermeture en annonce d'autres. Les syndicats évoquent Belvès, Saussignac, Thiviers ou Brantôme. Une soixantaine d'agents de la direction départementale des finances publiques de la Dordogne se sont rassemblés ce mardi matin à la cité administrative de Périgueux. Ils ont rencontré leur directeur général pour lui demander des comptes. Il a tenté de rassurer sans convaincre.