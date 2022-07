L'actrice mayennaise Mylène Demongeot "attristée" par l'incendie qui a ravagé le camping des Flots Bleus

L'incendie à La Teste-de-Buch a notamment emporté les cinq campings dont celui de la Dune-Les Flots Bleus, immortalisé par les films "Camping". L'actrice mayennaise Mylène Demongeot, qui joue dans la saga s'est dite "attristée" et "choquée" par la disparition de ce "lieu d'histoire".

"C'est tellement dommage car c'est un endroit où on a beaucoup de souvenirs avec Claude Brasseur, avec toute l'équipe", se désole l'actrice Mylène Demongeot. "Je pense aussi au directeur du camping qui doit être effondré de voir ce lieu de tournage magnifique partir en fumée", poursuit celle qui a joué dans les trois films Camping.

"Je pense évidemment à mon arbre, l'arbre de Mme Pic et à l'emplacement 17. Ce camping était mythique grâce aux films, car il y avait toujours des visiteurs qui venaient découvrir ce lieu, pour se prendre en photo", explique Mylène Demongeot. "Le camping des Flots Bleus ne sera plus jamais ce qu'il a été auparavant, même si j'espère qu'ils vont reconstruire au moins l'entrée et nos emplacements", espère l'actrice mayennaise.