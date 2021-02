"On n'a jamais autant travaillé en février" : à Deauville, les glaciers font le plein avec le beau temps

"Depuis qu'on a passé la barre des 15 degrés ce weekend, on travaille comme on n'a jamais travaillé en février", sourit Nadège, la vendeuse d'un glacier, en train de préparer sa vitrine dans la grande rue entre la place Morny et le casino de Deauville. Et il y a du travail : "On a ressorti la vitrine d'été, les 40 bacs au lieu de 15, on a dû même recommander auprès des fournisseurs".

Les touristes à Deauville plutôt qu'au ski

Les remontées mécaniques fermées, les voyages touristiques à l'étranger interdits, Deauville fait le plein de vacanciers aisés avides de dépaysement pour les vacances. Et le beau temps, c'est le moteur quand on vend de la crème glacée. Le thermomètre à 17° et le soleil du début de semaine, en pleines vacances d'hiver des Franciliens, a beaucoup joué.

"Le couvre-feu c'est compliqué, il y a toujours du monde qui s'ajoute"

Même si le casino, les restaurants sont toujours fermés, les rues du centre-ville sont noires de monde. Et les commerçants qui sont restés ouverts ont d'autant plus de clientèle : "Mercredi, j'avais la queue jusqu'à trois magasins plus loin. Le couvre-feu c'est compliqué, à 18h20 on servait encore, il y a toujours du monde qui s'ajoute", assure Nadège. "On sait qu'on travaille comme ça seulement pendant 15 jours, mais les vacances seront faites".