"On n'a pas le choix", en Mayenne, les boulangers forcés d'augmenter le prix du pain

Le prix de la baguette va augmenter dans les prochaines semaines. Les boulangers y sont contraints, à cause de la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie qu'ils subissent de plein fouet.

Bientôt la baguette de pain à 1,50€ ? Son prix va augmenter de plusieurs centimes c'est sûr. D'après la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, les boulangers devraient augmenter leurs prix entre 10 et 30 % pour être capable de payer leurs charges. Ils font face à une augmentation des prix de l'énergie et des matières premières (blé, beurre, sucre).

"Ce n'est pas pour se faire du blé"

"On est donc obligé de répercuter cette hausse quelque part" explique assure Sandrine Ribot, présidente de la Fédération des boulangers mayennais. "On ne le fait pas de gaité de cœur, ce n'est pas pour se faire du blé, comme on dit. Si on augmente, c'est pour garder nos emplois et nos boulangeries dans nos communes qui perdent leurs commerces un à un."

La présidente de la Fédération des boulangers mayennais dit comprendre que les gens soient mécontents de la hausse du prix du pain. Mais il en va de la survie des boulangers, insiste-t-elle. "Mais si on veut continuer de travailler et d'employer du personne, on n'a pas le choix. Donc l'idée, c'est d'augmenter son pain mais de garder son travail."

Faut-il alors que les clients réduisent leur consommation de pain pour compenser l'augmentation ? "C'est le chat qui se mord la queue, ajoute Sandrine Ribot. Si on vend moins de pain, on n'a moins d'argent et si on n'a moins d'argent, on va avoir moins de salariés et en fait à la fin on n'a plus d'affaire."

En un an, le prix du pain a déjà augmenté de 8% en France selon les chiffres de la Commission européenne.