"On n'a pas tous pris la mesure de ce qu'est un confinement", selon Loïc Kervran, député du Cher

En vigueur depuis vendredi 30 octobre, le deuxième confinement est très largement respecté en France. À Châteauroux, il n'y a eu que six verbalisations par les forces de l'ordre. Mais il reste encore quelques récalcitrants. "Nous n'avons pas tous pris la mesure de ce qu'est un confinement", déplore Loïc Kervran, député La République en marche du Cher, invité de France Bleu Berry ce jeudi. "Il faut rester chez soi sauf pour des choses vitales : aller acheter à manger, éduquer la génération qui vient et continuer à travailler pour produire de la richesse sinon notre pays va s'effondrer", ajoute-t-il.

Situation "grave et préoccupante" dans le Cher

Ce nouveau confinement, en vigueur jusqu'au 1er décembre, est donc assoupli par rapport au premier. Ce qui peut expliquer un relâchement chez certaines personnes. "Je crois qu'il y a un manque de lisibilité. Nous ne sommes plus dans les conditions du printemps, nous ne pouvons pas nous permettre d'arrêter de travailler mais le message doit rester le même : restez chez vous", indique Loïc Kervran.

Selon le député LREM du Cher, "la situation est grave et préoccupante" dans le département avec "19 morts en moins d'une semaine et 28 morts en une dizaine de jours". Des données plus élevées que lors de la première vague. L'un des enjeux de ces prochains jours, c'est d'éviter un engorgement trop important des capacités hospitalières. "On a formé plus de 7 000 soignants aux techniques de réanimation depuis le printemps. Mais il ne suffit pas d'augmenter les lits de réanimation. On y meurt beaucoup, on en garde des séquelles", insiste Loïc Kervran.