"On n'a pas fait tout ça pour rien" : après six mois de mobilisation, les gilets jaunes de l'Indre restent mobilisés

Les gilets jaunes de l'Indre soufflent les bougies des six mois de mobilisation. Tous partagent un même constat : les annonces du gouvernement sont décevantes et ne suffisent pas. Ils ne comptent pas mettre fin au mouvement.

Châteauroux, France

Un 26e samedi consécutif de mobilisation. Les gilets jaunes ne comptent pas abandonner leur combat. Cela fait six mois que le mouvement existe. Depuis ce samedi 17 novembre, ils descendent dans la rue chaque semaine. Et même si le nombre de manifestants diminue, les gilets jaunes restent déterminés. "On se réunit tous les jours. Le mouvement se transforme. Nous avons des groupes de travail, nous continuons de tracter", témoigne Carole, très impliquée depuis six mois.

De la fatigue dans les rangs des gilets jaunes mais surtout pas d'abandon

L'état d'esprit des gilets jaunes est variable. "Les périodes de découragement se succèdent avec les phases où on retrouve de la motivation. C'est vrai que quand on voit ce qu'on a obtenu en six mois, on se demande pourquoi on a été dans la rue. A contrario, _je n'ai pas fait six mois pour rien, donc il faut continuer à mettre la pression_", souligne Carole, toujours combative.

La promesse de 850 euros de pouvoir d'achat en plus par ménage en 2019, Carole n'y croit pas. Le gouvernement a pris des mesures.

Si le mouvement s'essouffle chaque samedi, les gilets jaunes ne comptent pas abandonner leur combat.

