"On n'a plus de glace" : une poissonnière de Dordogne doit fermer l'après-midi à cause de la chaleur

Laetitia Berteau a du se résoudre à baisser le rideau tous les après-midis. Avec des températures supérieures à 35 degrés cette semaine, avoisinant même les 40 ce weekend et en début de semaine prochaine, la poissonnière de Montpon-Ménéstérol n'arrive plus à garder ses poissons au frais. "La vague de chaleur a fait péter les machines à glace", explique la commerçante, propriétaire de la poissonnerie Les délices de la mer, à côté de l'église.

"30 sacs de glace, ça me coûte 480 euros"

L'alarme des machines de Laetitia Berteau s'est mise à sonner, les machines ne produisent plus de glace. "On ne peut pas se permettre d'ouvrir l'après-midi, parce qu'on n'a plus de glace pour reglacer le poisson, l'étalage, tout ça", ajoute la poissonnière. Elle achète des sacs de glace à son fournisseur, "mais le problème c'est que ce matin j'ai du commander 30 sacs de glace, ils sont tous arrivés à moitié fondus", raconte-t-elle. C'est comme si elle en avait acheté 15. "Et 30 sacs de glace ça me coûte 480 euros". La poissonnière a donc décidé de fermer tous les jours, à 13h. Elle commande moins de poissons, ils lui sont livrés chaque matin en petite quantité. Et quand il n'y a plus rien à 13h, elle ferme.