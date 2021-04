"On n'adopte pas un animal juste pour le confinement", à la SPA de Verson, adoptions et abandons augmentent

Ce mercredi 14 avril, à 10 h 30, c'est l'heure du grand ménage au refuge SPA de Verson, près de Caen. Quelques bénévoles s'activent et nettoient les box des chiens et la chatterie. En ce moment, ils ont moins de travail, car les animaux sont beaucoup moins nombreux qu'habituellement.

"Nous constatons une augmentation des adoptions depuis l'année dernière. En ce moment, nous accueillons une vingtaine de chiens contre 45 habituellement. Les gens se rendent compte qu'avec le télétravail, ils ont du temps pour s'occuper d'un animal, c'est une bonne nouvelle", constate Valérie Guénon, salariée du refuge SPA de Verson.

De nombreux box sont vides au refuge SPA de Verson, le nombre d'adoptions augmente depuis l'année dernière. © Radio France - Léa Dubost

Seulement, un élément vient gâcher cette bonne nouvelle : le nombre d'abandons explose lui aussi. "Surtout pour les chats, on est passés de 478 chats accueillis en 2019 à 791 en 2020 ! Et cette année, cela s'annonce mal, depuis début 2021, on a accueilli 100 chats de plus que l'année dernière", note l'employée. Cela s'explique souvent par un manque de stérilisation selon elle.

L'équipe du refuge a l'habitude de beaucoup discuter avec les adoptants, pour leur trouver un animal qui correspond à leur mode de vie. Ils le font d'autant plus en ce moment.

Rappeler aux adoptants les bonnes attitudes à avoir

"On insiste vraiment pour expliquer aux gens que le confinement va s'arrêter un jour, mais que l'animal sera toujours là et aura besoin d'attention. Quand leur mode de vie va redevenir normal, les animaux risquent de se sentir seuls et faire des bêtises", explique Valérie Guénon.

Malheureusement, malgré ces conseils, un chien adopté pendant le confinement de mars 2020 a été rapporté au refuge cette année, "car il détruisait tout quand les maîtres n'étaient pas là. Il faut vraiment habituer les animaux à rester seuls !"

Valérie Guénon conseille notamment de quitter la maison minimum une heure par jour pour habituer son animal, mais surtout de mûrement réfléchir à son projet d'adoption avant de se rendre au refuge. "On n'adopte pas un animal juste pour avoir de la compagnie pendant le confinement", conclut-elle.