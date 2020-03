Les gendarmes et pompiers bretons reçoivent de très nombreux appels depuis l'allocution du président de la République. Beaucoup téléphonent pour des renseignements mais ce n'est pas leur rôle, ce sont des numéros d'appels d'urgence. On vous explique où trouver des réponses à vos questions.

N'appelez le 17 et le 18 que pour des appels d'urgence !

"Je suis en vacances à Guingamp, je dois rentrer dans le Var, j'aurai des ennuis sur la route vous pensez ?", "C'est vous qui allez me faire l'attestation pour aller travailler"... Des questions de cet ordre, les gendarmes et pompiers bretons en ont reçues des centaines depuis ce lundi soir et l'intervention d'Emmanuel Macron.

Le 17 et le 18 sont des numéros d'appel d'urgence uniquement

Il y a beaucoup d'inquiétude avec le confinement généralisé et c'est légitime mais le rôle des gendarmes et des pompiers n'est pas de nous renseigner. C'est de nous porter secours en cas d'urgence. C'est pourquoi les gendarmes rappellent qu'il ne faut composer le 17 que pour des urgences. Et le 18 pour joindre les pompiers.

Questions liées à la crise sanitaire ? Réponses sur le site du ministère de l'intérieur

Si vous avez des questions relatives à la crise sanitaire du coronavirus, le ministère de l'intérieur a mis en place un site avec de nombreuses réponses.

Les préfectures également s'organisent, si vous habitez dans les Côtes d'Armor par exemple, l'adresse pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr centralise les questions.

Concernant les attestations obligatoires et dérogatoires pour sortir qu'en cas de stricte nécessité, pour aller travailler par exemple, aller chez le médecin ou acheter le nécessaire pour manger, elles sont téléchargeables sur le site du ministère de l'intérieur.

Pour ceux qui n'ont pas accès à internet, un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7, c'est le 0 800 130 000.

Le premier ministre Édouard Philippe a rappelé que lors de cette crise du covid-19, 100.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour faire appliquer les consignes de sécurité. Ils effectueront des contrôles et donneront des amendes à ceux qui ne respecteraient pas les règles.