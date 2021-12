"On n'avait jamais rêvé arriver jusque là" Roselyne Ben-Ali, présidente du club du Chemin-Bas

J moins un avant les 32e de finale de la coupe de France de football. Le grand jour pour les amateurs du Chemin-Bas d'Avignon qui reçoivent Clermont (L1) aux Costières ce samedi à 16 heures. Roselyne Ben-Ali, la présidente du club depuis un an était l'invitée de France Bleu Gard Lozère ce vendredi.

Le foot, Roselyne Ben-Alli, la présidente du Chemin-Bas est tombée dedans quand elle était petite fille. "Je jouais au foot dans mon jardin avec des copains, Après, il y a eu une équipe de filles au club du Chemin-Bas-d'Avignon, je suis venue et depuis, je ne suis plus repartie." Après y avoir été secrétaire, Roselyne est depuis un an la présidente de ce club d'amateurs qui affrontera ce samedi Clermont Foot pour les 32e de finale de la coupe de France. " On n'avait jamais arriver jusque là" confie -t-elle. C'est beau pour le club et c'est beau pour le quartier."

"Le club, c'est comme une famille"

Tout le quartier du Chemin-Bas soutient en effet le club. "Quand les habitants nous voient dans la rue, ils viennent nous voir, ils félicitent les joueurs. Certains m'appellent dans la rue par mon prénom, alors que je ne les connais pas." Roselyne est également très fière de l'image du club à l'extérieur. "On a toujours une image mauvaise par rapport à ce qui se passe autour, Les gens croient que les gens du club, ce sont les mêmes que dans le quartier, alors que non. Ce sont des enfants qui sont comme tout le monde, ils sont éduqués, leurs parents travaillent. Nous, en plus, on inculque des valeurs On ne laisse rien passer, on est derrière eux. Ce club, nous, on le voit plus comme une famille, que comme un club."

Davantage de licenciés grâce à la coupe

Le club du Chemin bas fêtera ses 60 ans en 2022. La coupe de France devrait lui permettre de grandir un peu et de se structurer davantage. Il devrait également accueillir de nouveaux licenciés." Il y en a actuellement près de 250 dont un tiers qui ne vient pas du quartier. On devrait en avoir un peu plus." D'ici là, il faut battre Clermont ce samedi. Il reste encore des places pour assister au match aux Costières.