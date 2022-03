La chasse aux sangliers s'arrête ce jeudi 31 mars dans les Landes. Et si on imagine les chasseurs attendre avec impatience la prochaine saison, il n'en est rien en réalité. Cette pause va faire du bien, la chasse aux sangliers est devenue trop contraignante.

"On n'en peut plus", les chasseurs landais soulagés par la fin de la période de chasse aux sangliers

"La fin de la chasse aux sangliers ? On l'attendait avec impatience ! On pousse un grand "ouf" de soulagement", confie Stéphane Labrouche, président de l'ACCA de Vielle-Tursan (Landes). Ce jeudi 31 mars marquera la fin de la saison 2021/2022 de la chasse aux sangliers. Elle avait débuté en juin 2021. Et les chasseurs n'ont pas hâte de reprendre.

Les sangliers en constante augmentation

Environ 20.000 sangliers sont capturés dans les Landes chaque saison. Un chiffre en constante augmentation, qui a des conséquences sur l'action des chasseurs. "On n'en peut plus. On doit chasser davantage pour protéger les cultures et éviter les accidents. En même temps, on doit payer pour rembourser les dégâts des sangliers. C'est presque du travail à temps plein pour certains, sauf que ce n'est pas rémunéré", ajoute le président de l'association de chasse. Il parle d'une pression et d'un stress constant.

La chasse n'est plus un loisir

En plus des indemnisations qui coûtent de plus en plus cher aux associations, les bénévoles vont commencer à manquer selon Stéphane Labrouche. "Ils en ont marre d'être toujours pointés du doigt par des personnes anti-chasse. Lors d'une battue, on se fait toujours klaxonner, insulter sur le bord de la route. C'est devenu invivable à certains endroits", raconte-t-il.

Une pause de quatre mois

Les chasseurs landais se disent soulagés de pouvoir faire une pause de quatre mois. Jusqu'à la prochaine ouverture de la chasse aux sangliers, ce sont les lieutenants de louveterie qui assurent les battues, par ailleurs moins nombreuses l'été.

Stéphane Labrouche de son côté n'est pas pressé d'entamer une nouvelle saison. "La chasse n'est plus un loisir. C'est devenu trop compliqué, trop de responsabilités sont sur nos épaules. On devrait au moins nous enlever l'obligation d'indemniser les agriculteurs", conclut-il.

L'interview intégrale de Stéphane Labrouche est à retrouver en replay à ce lien.