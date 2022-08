"On n'est pas des larbins !" : une restauratrice de Metz dénonce les incivilités des clients

C'est un coup de gueule pour dire stop ! Une restauratrice de Metz, Linda Sidot, n'en peut plus des comportements grossiers et déplacés de la part de plus en plus de clients dans son établissement. Elle appelle au respect et à la politesse.

La propriétaire du restaurant Au Petit Louis à Metz dénonce les incivilités de plus en plus de clients, en ce mois d'août 2022.

Certes, le client est roi mais Linda Sidot voudrait que certains arrêtent de prendre au pied de la lettre. Depuis plusieurs semaines, les incivilités et les comportements grossiers se multiplient dans son restaurant de Metz (Moselle). Lundi 15 août 2022, elle a publié un message sur la page Facebook de son établissement "Au Petit Louis" pour faire part de son ras-le-bol.

La goutte d'eau qui fait déborder le vase est tombée samedi soir en plein service. "Un client m'a traité de grosse pute, devant tout le monde, raconte Linda. Il était arrivé 45 minutes en retard et voulait maintenant être servi avant tout le monde. J'en ai pleuré."

L'effet dévastateur des commentaires

Elle dresse la liste des attitudes déplacées répétées ces dernières semaines : les clients qui écrivent des mauvais avis sur internet parce qu'on leur a refusé une ristourne, ceux qui boivent des bouteilles de vin entières puis ne veulent pas la payer car elle n'était pas bonne ou ceux encore qui parlent mal aux serveurs.

"Ils les appellent en claquant des doigts, j'ai déjà entendu un 'Bouge tes fesses' ou 'Qu'est-ce qu'il est lent, il a deux mains gauches'" - Linda Sidot.

Ces personnes sont de plus en plus pressées, et font des reproches quand tout leur repas n'est pas arrivé en trente minutes. "Mais nous cuisinons des produits locaux et c'est du fait-maison, on ne peut pas aller plus vite", répond-elle.

Le plus dévastateur, c'est que ces personnes émettent ensuite de mauvais avis sur des sites de recommandations en ligne. Ces notes ont une importance capitale pour les établissements, alors ils sont d'autant plus blessants quand ils sont injustifiés, explique Linda : "Les touristes les regardent, et aujourd'hui on reste bien noté, sauf qu'un avis négatif efface vingt positifs."

Un métier exigeant

Heureusement qu'il existe encore des clients raisonnables, comme Guillaume, qui déguste ce midi une pièce de viande. Lui lit des commentaires sur internet. "Mais je ne m'arrête pas à un commentaire négatif, j'en lis plusieurs et je regarde la note globale", assure-t-il. Il ajoute que lui aussi en rédige, "mais seulement quand c'est positif, pour la crédibilité de l'établissement".

Pourquoi ces incivilités se produisent davantage en ce moment ? Linda ne sait pas le dire et ça ne concerne pas plus les touristes que les locaux. "On fait ce métier avec amour, avec passion mais quand vous vous faites insulter, que vous travaillez quinze heures par jour et que vous ne voyez pas votre famille, on ne peut plus laisser passer ça. On n'est pas des larbins !", s'insurge la restauratrice installée depuis trois ans qui appelle tout simplement au respect et à la patience.